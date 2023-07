Ein Ford Mustang steht quasi seit jeher für automobile Freiheit ... warum also sollte diese Freiheit nicht auch bedeuten, keinen Asphalt für seine Wege zu brauchen? Ebenso dürfte es sodann beim Mustang Mach-E Rally sein, den Ford im Rahmen des Goodwood Festvial of Speed vorgestellt hat, bei dem zudem niemand geringerer als Rallye-Weltmeister und aktueller Ford Puma Hybrid Rally1-Pilot von M-Sport, Ott Tänak ins Lenkrad griff.



Zu Leistungsdaten und anderen Details schweigt sich Ford noch aus. Studiert man die Bilder allerdings etwas gewissenhafter, lassen sich so manche Schlüsse ziehen. Zum Beispiel, dass weite Teile der Karosserie - mal mit Ausnahme der Frontschürze, in die zwei Zusatzleuchten eingelassen wurden und des Heckspoilers - frappierend an den ja ohnehin schon flotten Mach-E GT erinnern. Müssten wir raten, würden wir also darauf tippen, dass auch der Rallye sodann denselben Antrieb mit durchaus Quer-Fortbewegungs-tauglichen 487 PS und 813 Newtonmetern Drehmoment erbt. An weiteren Besonderheiten warten ein kontrastierend roter Abschlepphaken vorne und natürlich die Räder mit klassischem Rallyeauto-Felgendesign und hemdsärmeligen All-Terrain-Reifen von BF Goodrich. Auch der Innenraum wurde bereits gezeigt und untermauert die Vermutung, dass es sich defacto um ein GT-Derivat handelt. Einzig mit neuen Farbakzenten, etwa bei den Sitzen, und ein paar Karboneinlagen wurde für etwas Eigenständigkeit gesorgt.



„Der Mustang Mach-E vereint die Freude an lokal abgasfreier Fortbewegung mit jenem Gefühl von Spaß und Freiheit, das die Mustang-Baureihe seit jeher charakterisiert“, betont Darren Palmer, als Vizepräsident von Ford Model e zuständig für das Elektrofahrzeug-Modellprogramm. „Mit dem Mustang Mach-E Rally können unsere Kunden dieses Erlebnis fortan auch abseits befestigter Wege und ausgetretener Pfade genießen.“



Preise sind freilich ebenso noch keine bekannt wie andere, technische Daten. Diese werden spätestens zum Bestellstart im Herbst 2023 bekannt gegeben, bevor Anfang 2024 die Auslieferungen beginnen sollen; erst einmal nur in den USA und Europa.