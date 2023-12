Fortbildung zur Elektromobilität

Ob interessehalber oder beruflich bedingt: Mit E-Mob-Train lernt man die Elektromobilität in zahlreichen Aspekten kennen, von den Grundlagen über Rechtliches bis zu Sicherheitsmaßnahmen. Es handelt sich um einen Onlinekurs, der von Präsenztagen in Krems flankiert wird. Man muss dort nicht hin, aber aus eigener Erfahrung können wir sagen: Es zahlt sich aus! Alleine das Vernetzen in der Branche bzw. mit gleichgesinnten Teilnehmern ist ein Pluspunkt.



2024: E-Mob-Train geht in die zwölfte Runde



Der Onlinekurs gliedert sich in fünf Module, die jeweils einen Themenblock bilden. Bei der abschließenden Prüfung darf man aufatmen: Wer sich rechtliche Dinge einfach nicht merken will, für wen technische Aspekte zu kompliziert sind, etc.: Nur drei Module müssen positiv abgeschlossen werden, um E-Mob-Train erfolgreich zu absolvieren.



2024 geht der Kurs in die nächste Runde, bereits zum zwölften Mal wird er abgehalten. Wer jetzt schon weiß, dass er mitmachen will, profitiert von einem weihnachtlichen Bonus: Bei einer Online-Anmeldung bis zum 24. Dezember 2023 können künftige Teilnehmer zu einer reduzierten Teilnahmegebühr von 990 Euro statt dem Standardpreis von 1.390 Euro pro Person teilnehmen. Eine schnelle Anmeldung lohnt sich also!



Die Kursinfos zu E-Mob-Train finden sich online und hier geht es direkt zur Anmeldung.