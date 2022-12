Free Now und Eloop starten Kooperation

Schon bisher konnten Nutzer von Free Now auf ein recht breites Spektrum an Mobilitätsservices zurückgreifen: Taxis, E-Taxis und E-Scooter wurden geboten. Nun kommt zu diesem Mix noch E-Carsharing hinzu. Für den Moment ist diese Zusammenarbeit noch auf Wien begrenzt, allerdings ist eine Ausweitung der Kooperation bereits in Planung.



„Gemeinsam mit ELOOP möchten wir nachhaltige urbane Mobilität in Österreich konsequent weiter vorantreiben. Das junge österreichische Startup ist der perfekte Partner an unserer Seite, um den Wienerinnen und Wienern ein noch umfangreicheres Ökosystem an umweltfreundlicher, flexibler Mobilität bieten zu können. Mit der Integration von E-Carsharing entwickeln wir unser multimodales Angebot in Wien entscheidend weiter”, schildert Alexander Mönch, General Manager von FREE NOW Österreich und Deutschland.



„Wir freuen uns auf die Kooperation mit FREE NOW – mit dieser Partnerschaft können wir unseren Service noch mehr Menschen in Wien bereitstellen. Jeder, der E-Mobilität und Carsharing nutzt, trägt aktiv zur Verbesserung der Lebensqualität in Wien bei, indem der Verkehr durch emissionsfreie Alternativen und weniger Privat-PKWs entlastet wird”, so Nico Prugger, Mitgründer und CEO von ELOOP.