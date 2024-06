Frisch von der Tire Cologne

Die Reifen-Leitmesse "The Tire Cologne" ist Pilgerort der Fachleute, wenn es um das schwarze Gold der Autoindustrie geht: Hier dreht sich alles um Reifennews. Der südkoreanische Reifenhersteller Hankook zeigte dort Anfang Juni seinen neuen iON GT, einen Reifen seiner speziell für Elektroautos geeigneten Premium-Serie.



Triple A: gute Vorzeichen



Der iON GT wurde laut Hankook für "batteriebetriebene City-Cars und Limousinen" entwickelt, zu den wichtigsten Kennzeichen zählen die drei As beim EU-Reifenlabel-Rating. Mit A/A/A sind Rollwiderstand, Nassgriff und Geräuschkomfort somit auf höchster Stufe angesiedelt. Ein gutes Gefühl bei der Kaufentscheidung.



Betont wird zudem der hohe Anteil an recycelten und erneuerbaren Materialien bei der Herstellung. Gearbeitet wird nicht zuletzt mit biobasiertem Silica und nachhaltigem PET-Textil-Kord aus Kunststoff-Abfall. Dazu finden sich pflanzliche Öle und Harze, biozirkulärer synthetischer Kautschuk aus biozirkulären Rohstoffen sowie Ruß aus zirkulären Rohstoffen sowie recycelter Ruß aus Altreifen. Mussten deshalb Kompromisse bei anderen Faktoren eingegangen werden? Hankook sagt nein, alle sicherheits- und komfortrelevanten Eigenschaften eines Reifens finden sich auch beim iON GT.



Lauter "i Technologien"



Zu den EV-Eigenschaften: Hier verweist Hankook auf ein Bündel an Maßnahmen, das nicht zuletzt die "i Super Mileage Technologie" umfasst. Ein Teil davon ist wiederum "Round Even", was für einen möglichst gleichmäßigen Anpressdruck auf die Straße sorgen soll – die Nutzungsdauer wird dadurch länger. Dann gibt es noch die Opti-Cure-Technologie als fortschrittliche Vulkanisierungstechnologie, die zu einem deutlich reduzierten Rollwiderstand beiträgt. Im Alltag können dadurch höhere Reichweiten pro Batterieladung ermöglicht werden.

Wenn das Auto schon flüsterleise fährt, soll der Reifen nicht für Radau sorgen. Dem begegnet Hankook mit der integrierten "i Sound Absorber-Technologie". In Verbindung mit einem spezifischen Reifenprofil soll sie spürbar das Geräuschniveau im Innenraum reduzieren.



Der iON GT wird ab Herbst in Dimensionen von 16 bis 20 Zoll verfügbar sein.