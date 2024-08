Fußball meets E-Auto-Abo

Ein Modell für alle? Nein, genau so wie jeder Spieler am Feld seine speziellen Vorzüge hat, werden auch die Fahrzeuge für den SKN St. Pölten maßgeschneidert geliefert. Mit vibe als Partner bekommt der Fußballverein noch dazu die Möglichkeit für unkomplizierte Wechsel, immerhin handelt es sich um ein Abomodell.



Keine Einschränkungen bis zum Ende



Mit dem vibe Abo soll nicht nur Geld gespart werden, sondern es steht zudem der schonende Umgang mit Ressourcen im Mittelpunkt. Passend dazu gibt es nicht nur Modelle aus dem regulären vibe-Angebot. Mit im Spiel sind Fahrzeuge der kürzlich lancierten revibe-Sparte, also geprüfte Elektroautos nahezu im neuwertigen Zustand. Immer gilt: Im All-in-Abo gibt es bis zum Ende der Laufzeit keine Einschränkungen.



„Wir sind stolz darauf, mit vibe einen so starken und innovativen Partner im Bereich E-Mobilität gewonnen zu haben. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt in eine nachhaltige Zukunft und reduziert unseren CO2-Fußabdruck außerhalb des grünen Rasens enorm.“ erklärt David Schreylehner, Head of Sponsoring & Sales beim SKN St. Pölten. Michael Rosenmayer, Head of Sales bei vibe, ergänzt: „Firmen und Fuhrparks jeder Größe mit modernsten E-Autos im All-inclusive-Abo auszustatten, ist für uns eine Standardsituation." Und für Key Account Manager Tobias Sumetsberger ist die Sache sowieso eine Herzensangelegenheit: "Ich bin selbst aus der Gegend und freue mich, dass wir mit dem SKN St. Pölten einen so strahlkräftigen Kunden gewinnen konnten. In der Region wird das sicher ein starkes Zeichen setzen und wir freuen uns auf die gemeinsame Reise, das gemeinsame Spiel.“