Geld lukrieren mit Ioniq und Co

Wer regelmäßig auf motorline.cc vorbeischaut, weiß natürlich längst, wie man den THG-Bonus nutzt und kennt auch epuls, das ein Unternehmen der steirischen Münzer Bioindustrie GmbH ist. Dennoch in aller Kürze: Beim Handel mit THG-Zertifikaten (TreibHausGas erklärt die Abkürzung) werden die Quoten mehrspuriger E-Autos angekauft, gebündelt und an quotenpflichtige Unternehmen (solche, die ihre CO2-Ziele sonst verfehlen würden) weiterverkauft. Durch die Bezahlung wird klimafreundliche E-Mobilität von den quotenpflichtigen Unternehmen finanziell belohnt, ohne den Steuerzahler direkt zu belasten.



Wer ein E-Auto besitzt, kann so ordentliche jährliche Summen lukrieren, für 2023 nennt epuls 388 Euro. In Zukunft wird das voraussichtlich noch steigen. Jetzt aber zu Hyundai: Durch die Kooperation kommen die Kunden von Hyundai in den besonderen Genuss, direkt über das Kundenportal myhyundai.at, die ePrämie – wie die THG-Quote auch genannt wird – für ihr Elektroauto einzureichen und zukünftig auch jährlich an die Neueinreichung erinnert zu werden. Nach Einreichung wird die Summe innerhalb von wenigen Werktagen überwiesen.



Der Wechsel zu erneuerbarer Energie wird attraktiv



"Dank THG-Quotenhandel bringt auch der Besitz von E-Autos zusätzliche jährliche Einnahmen und das für die nächsten 10 Jahre. Über myhyundai.at wird die Beantragung vereinfacht und dank jährlicher Erinnerung ist ein 'Sorglospaket' für Hyundai E-Fahrer erreicht", meint Mag. Roland Punzengruber, Geschäftsführer Hyundai Import Ges.m.b.H. Und Christian Dyczek, Geschäftsführer epuls GmbH, ergänzt: "Durch die Ausschüttung der ePrämie soll der Wechsel von fossiler zu erneuerbarer Energie für die Autofahrer attraktiver werden. Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen ist ein wichtiger Schritt, um dem Klimawandel entgegenzuwirken."



Zu den neuesten Elektroautos von Hyundai zählt der klassische, kompakte SUV: Hier geht es zur Vorstellung des Kona Electric.