Geplante Jahresproduktion des T10X angehoben

Wenn Togg von seinem T10X spricht, ist keine Rede von einem Elektro-SUV. Die Türken sprechen von einem Smart Device "das KI-gestützte Konnektivität innerhalb eines digitalen Ökosystems bietet, welches sämtliche Bereiche eines modernen, digital ausgerichteten Lebensstils miteinander verbindet: von E-Commerce bis Mobilität."



Nachdem das Unternehmen seine Innovationsfreude stets unterstreicht, musste auch bei den ersten Vorbestellungen etwas besonderes her. Flugs war eine digitale Lotterie ins Leben gerufen: Wer sich für eine Vorbestellung registriert, neben der Website auch per eigener App, kann einen frühen Produktionsslot gewinnen. Ursprünglich waren 12.000 Gewinner geplant, nachdem aber insgesamt 177.467 Vorbestellungen im Aktionszeitraum Ende März eintrudelten, erhöhte Togg auf 20.000 Gewinner. Wer nun also gezogen wird, kann seine Bestellung bestätigen und seine Anzahlung (2.900 Euro) einzahlen. 2024 soll das Auto dann ausgeliefert werden, die Produktionspläne sind aufgrund des hohen Interesses schon hochgefahren worden. Knapp 30.000 T10X sollen Ende 2023 vom Band laufen. Als Preis mit 18 % Mehrwertsteuer und 10 % Sonderverbrauchssteuer werden ab etwa 47.500 Euro genannt.

Wann die anderen Märkte dran sind



Ende 2024 könnten die Fahrzeuge mit dem großen Grill, deren Design sich an der voherrschenden SUV-Mode orientiert und nicht groß aus der Reihe tanzt, auch in die Märkte Westeuopas geliefert werden. "Aktuell werden wir uns auf die Auslieferungen für den inländischen Markt konzentrieren. Doch das beispiellose Interesse der Verbraucher in der Türkei ist sicherlich Ansporn für unsere geplante Einführung in andere europäische Länder", betont Gürcan Karakas, CEO von Togg.



Und weiter: "Das positive Feedback, das wir auf unser T10X Smart Device erhalten haben, ist überwältigend. Es zeigt den Stolz der türkischen Autofahrer, einheimisches Know-how zu unterstützen. Wir erkennen aber auch eine neue Generation von Usern, die eine völlig neue Sichtweise auf Mobilität haben, die ganz anders auf innovative Technologien reagieren und mit ihnen interagieren. Unsere digitale Lotterie ist ein Beispiel dafür, wie wir als Marke User einbinden möchten - ein durchaus bahnbrechender Ansatz der sich durch unser gesamtes digitales Ökosystem ziehen wird."



Dass man bei Togg mit einem Marktstart bereits 2022 gerechnet hatte, haben wir schon 2021 berichtet, in Türkisch für Elektromobilisten ist es nachzulesen.