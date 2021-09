Getankt wird in der Leopoldau

Ende November werden die Wiener Linien einen Elec City Fuel Cell Stadtbus vom österreichischen Hyundai-Importeur übernehmen. Es wird der erste Wasserstoff-Elektro-Bus im städtischen Linienverkehr in Österreich sein. Bis dahin ist die erste eigene Wasserstofftankstelle der Wiener Stadtwerke in der Leopoldau fertiggestellt. Am Campus Wiener Netze in Simmering starten zudem noch heuer die Vorarbeiten zur Errichtung einer Elektrolyseanlage.



Das Fahrzeug ist Teil des HyBus-Implementierungsprogramms, das vom österreichischen Klima- und Energiefonds unterstützt wird.