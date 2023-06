Globale Elektrifizierungsstrategie auch für Netflix und Kino

VW und die Filmindustrie: Da denken wir gleich einmal an Herbie, den tollen Käfer, der schon früh an der emotionalen Aufladung der Marke mitwirkte. Im heutigen Marketingsprech heißt das, VW will wieder zur "Love Brand" werden, also zu einer Marke, die man einfach lieben muss.



Ab 5. Juli im Kino, später auf Netflix



Wie so oft geht dieser Weg über die Kinderzimmer dieser Welt, daher haben in „Miraculous: Ladybug & Cat Noir, The Movie“ zahlreiche Elektrofahrzeuge von Volkswagen ihrenn Auftritt. Der FIlm erscheint ab 5. Juli 2023 in den Kinos und ab 28. Juli 2023 auf der Streaming-Plattform Netflix. Volkswagen und die beiden Co-Produzenten, ZAG und Mediawan Kids & Family, haben dafür eine exklusive Partnerschaft vereinbart. Nelly Kennedy, Chief Marketing Officer bei Volkswagen: „E-Mobilität ist cool, und sie ist spannend. Das passt perfekt zu den Figuren und der Geschichte. Wir freuen uns sehr, dass die beliebten Filmfiguren ihre Abenteuer mit verschiedenen vollelektrischen Autos unserer Volkswagen ID. Familie erleben.“



Während Cat Noir in einem ID.4 zu sehen ist – so der Pressetext, für uns sieht das mehr nach ID.5 aus – wurde für Ladybug passenderweise die Studie eines elektrischen Beetle entworfen. Mit dabei sind auch der ID. Vizzion, gefahren von Gabriel Agreste, und der ID. Buzz, mit dem Tom seine Bäckerei-Liefertätigkeiten ausführt.



Das sagen die Produzenten



„Bereits mit Beginn des aufregenden Abenteuers im Film erschien uns die Zusammenarbeit mit Volkswagen als eine passende Kombination. Unsere beiden Marken haben viele ähnliche Werte. Als Produzenten tragen wir auch die Verantwortung, die Werte einer besseren Welt zu vermitteln“, so Aton Soumache und Emmanuel Jacomet, die Produzenten des Films. Regisseur Jérémy Zag: „Mit meinem Kreativteam hatte ich viel Spaß dabei, die ikonischen Fahrzeuge der Marke Volkswagen an die Welt von Miraculous anzupassen, um sie nahtlos in den Film und die Pariser Kulissen zu integrieren. Ladybug und Cat Noir stehen für die neue Generation – die Fahrzeuge im Film verkörpern genau diese Modernität. Für mich ist es ganz entscheidend, eine wichtige Botschaft zu vermitteln: Wir müssen uns gut um unsere Umwelt kümmern, um morgen in einer besseren Welt zu leben.“