Zum einen kündigte Google an, dass der kommende Polestar 3 das erste Fahrzeug der Welt sein soll, das mit der neuen HD-Karte der Kalifornier ausgestattet wird; also einer Welt- bzw. Straßenkarte mit deutlich detaillierteren Informationen als bisher. Damit soll das SUV in der Lage sein, durch die Kombination mit der eigenen Fahrzeugsensorik noch bessere Fahrerassistenzfunktionen und in Zukunft auch autonomes Fahren zu bieten. Für den später folgenden Volvo ex90 wird das Feature ebenso verfügbar sein.



„Aufbauend auf unserer langjährigen Erfahrung in der Kartierung der Welt wurde die neue HD-Karte von Google speziell für Automobilhersteller entwickelt. Wir freuen uns, weiterhin mit führenden Automobilherstellern wie Polestar zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit und den Komfort von Autofahrern überall zu verbessern", kommentiert Jorgen Behrens, VP und General Manager von Geo Automotive bei Google.



Thomas Ingenlath, CEO von Polestar ergänzt: „Diese Entwicklungen sind das direkte Ergebnis unserer engen Beziehung zu Google und zeigen die Vorteile der Integration des innovativen Android Automotive OS in unsere Fahrzeuge.“



Aber auch für aktuelle Besitzer des Polestar 2 gibt es Neuigkeiten. Sie können, so wie Besitzer aktueller Volvo-Modelle in den USA übrigens schon seit einiger Zeit, ihren Elektro-China-Schweden jetzt mit einem kompatiblen, Google Assistant-fähigen Gerät fernsteuern, indem sie Remote-Aktionen zulassen. So kann man also, ganz ohne die eigene App des Fahrzeugherstellers zu starten, einfach mittels Sprachbefehl und von überall aus beispielsweise die Klimaanlage/Heizung im Auto anwerfen, den Status des Autos abfragen oder ähnliche Infos abrufen oder Aktionen durchführen lassen. Die Funktion ist zunächst für Nutzer in den USA verfügbar und wird im Laufe der Zeit auf weitere Märkte ausgeweitet.



Was das konkret für Europa bzw. Österreich bedeutet, haben wir bei Polestar Österreich nachgefragt, warten aber noch auf entsprechende Info.