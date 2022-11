Gran Turismo Electric: Folge #1 ist da

Tourismus ist nicht nur einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Österreichs, sondern auch einer der maßgeblichen Gamechanger, wenn es um nachhaltige Mobilität und saubere Energie geht. Kein Wunder also, dass die Alpenrepublik als perfekter Schauplatz dafür gilt, packende Geschichten über den Wandel zu erzählen und als internationales Rolemodel authentische Werbung für das Gelingen der Transformation macht.



Nachhaltige Energie- und Mobilitätskonzepte werden nämlich ganz entscheidend dazu beitragen, ob Gäste kommen und bleiben. Aber vor allem, ob sie wiederkommen. Was zählt, ist Lebensqualität. Und die Gewissheit, ein Land zu bereisen, das sich der Sensibilität seiner schönsten Regionen bewusst ist, das nicht nur plakative Ökokosmetik betreibt, sondern seine Tourismusangebote an den modernen Regeln des Umwelt- und Klimaschutzes ausrichtet. So werden die Reisedestinationen der Zukunft durch ökologisch verantwortungsvolles Handeln zu Erfolgsgeschichten, die sich als lebendige Souvenirs mit auf den Heimweg nehmen lassen.



Unterstützt vom Klima- und Energiefonds reist Christian Clerici für vibe moves you durch alle neun Bundesländer und sammelt jene positiven Beispiele ein, die Österreich in seiner einzigartigen Vorreiterrolle zeigen: visionäre Regionen, Initiativen und Unternehmen, zukunftsorientierte Energieversorger, Hotels, Hightech, Kulinarik und Wissenschaft.



Die erste Folge von Gran Turismo Electric führt ins westlichste Bundesland Österreichs. Das „Ländle“ ist schon lange Vorreiter in Zusammenhang mit Elektromobilität, ökologischem Bewusstsein und gelebter Nachhaltigkeit. Umweltschutz, sanfter Tourismus und stilvoll, umweltverträgliche Architektur gehören in Vorarlberg einfach zum guten Ton.



Besonders umsichtig und innovativ bei der Bewirtschaftung des alpinen Raumes präsentiert sich die Region Silvretta-Montafon, die im Zentrum des ersten Teils von „Gran Turismo Electric“ steht. Ein spannendes Porträt über bahnbrechende Technologien (Doppelmayr, Käsbohrer) mutige Investitionen (Bank für Tirol und Vorarlberg, Illwerke VKW, Moon Power GmbH) traumhafte Natur, fortschrittlichste Mobilität (Audi Österreich), visionäres Netzwerk (Vitalpin) und sympathische Menschen, die vor allem eins haben: keine Angst vor Veränderung!



Wie jede der insgesamt 9 geplanten Folgen ist diese auf vielfältige Art und Weise verfügbar. Sowohl als kompakte 30-Minuten-Episode, als fast abendfüllender Director’s Cut mit 1:12 h Laufzeit oder als kompakte Einzelhappen, die ihr auf der Website direkt findet.