Gran Turismo Electric: Folge #2 ist bald da

Roadmovies kennen wir aus Zeiten, in denen V8-Motoren noch die Hauptrolle spielten. Wenn Christian Clerici unterwegs ist, tritt er als Botschafter der Elektromobilität auf und die von der Daleyelama Bewegtbild Gmbh produzierten Filme erzählen von der Transformation und den starken Persönlichkeiten dahinter.



Tourismus als wichtiger Aspekt



Im Oberösterreich-Movie sehen wir etwa Linz-AG-Vorstand Dipl.-Ing. Josef Siligan, der sich am Bahnhof der Landeshauptstadt des Themas Ladeinfrastruktur annimmt. Weiter geht es zu KEBA-CEO Christoph Knogler, der mit Clerici nicht nur über intelligentes Laden fachsimpelt,

sondern auch den Tourismus als wichtigen Aspekt der Mobilitätswende erachtet. Da passt das Bergergut perfekt dazu: Eva-Maria Pürmyer wendet sich in ihrem Hotel den Bedürfnissen des Green Travelers zu, etwa mit Konzepten zur alternativen Energiegewinnung.



Im E-Feuerwehrauto unterwegs



Beim Fernheizkraftwerk Linz Mitte trifft der bekannte Moderator auf Generaldirektor Erich Haider, der ihm von der langen Geschichte der Fernwärme vor Ort – seit 1970 – erzählt. Auf dem Gelände am Linzer Hafen darf Clerici dann im Feuerwehrauto mitfahren. Natürlich eines mit Elektromotor an Bord!



Hotels brauchen viel Energie, beim Heizen ist man ob der Gäste ja nicht zimperlich. Hier kommt Stefan Ortner als Managing Director von ökoFEN ins Spiel. Am Standort in Niederkappel wird das Nachhaltigkeitspotenzial einer neuartigen Wärme- und Stromerzeugung deutlich, anschließend geht es zum Riverresort Donauschlinge, wo solch eine Anlage für ökologisch vertretbares Heizen sorgt. Zukunftsfitte Energielösungen bietet auch M-Tec in Pinsdorf, etwa mit Wärmepumpen. CEO Peter Huemer träumt schon seit Langem von energieautarken Lösungen für „unkomplizierte Freiheit“.