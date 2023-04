Gran Turismo Electric: Folge #2 ist da

Seit neun Jahren ist Christian Clerici nun bereits Moderator der FLEET Convention, wo er in souveräner Art durch das Bühnenprogramm führt. Im Linzer Cineplexx war der Vibe-Botschafter nun aber richtig nervös. Kein Wunder, wurde der oberösterreichische Teil von Gran Turismo Electric doch auf großer Leinwand vor zahlreichen Wegbegleitern gezeigt. Nach knapp über einer Stunde stand fest, alles gutgegangen! Clerici hat mit seinem Team einen tollen Job gemacht und nicht nur die E-Mobilität, sondern auch Oberösterreich und viele spannende Unternehmen perfekt in Szene gesetzt. Ein kurzer Abriss der Inhalte war bereits in unserem GTE Oberösterreich Bericht zu lesen.



Vereint in der E-Mobilität



In kurzweiliger Art und Weise wurden im Film technische Vorreiterunternehmen rund um die E-Mobilität auf der einen Seite und Tourismusbetriebe, die derartige Technik bereits im Einsatz haben auf der anderen Seite besucht. Und aufgezeigt, wie gut dieses Zusammenspiel bereits funktioniert und was man mit der neuen Mobilitätsform alles bewirken kann. Kräftig mitgewirkt am Entstehen dieses Roadmovies haben zahlreiche Partner, unter anderem die Keba eMobility, die Linz AG oder auch Oberösterreich Tourismus und natürlich vibe moves you, vertreten u. a. durch Katharina Wirth-Gorbach, Head of Marketing sowie Martin Rada, Managing Director Sales and International Operations.



Ein gelungener Film, den wir Ihnen unbedingt zum Nachsehen empfehlen! Siehe unten.



Und wer GTE #1 noch nicht kennt, dem sei Gran Turismo Electric Vorarlberg empfohlen. Ebenso absolut sehenswert.