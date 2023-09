Gran Turismo Electric: Folge #3 in Vorbereitung

Die von der Daleyelama Bewegtbild GmbH produzierte Roadtrip-Videoreihe GTE führt Christian Clerici diesmal durch Salzburg. Zu gegebener Zeit findet sich unter www.electric-wow.at der Link zum vollständigen Clip. Bleiben Sie dran! Welche Akteure der Mobilitäts- und Energiewende hat der E-Mobilitäts-Aficionado diesmal aufgespürt?



Neun erstaunliche Stationen



Im Schnelldurchlauf: Landesrat Stefan Schnöll, nicht zuletzt für Verkehr und Infrastruktur zuständig, formuliert seine Vision einer emissionslosen Verkehrszukunft. Johannes Gfrerer, Geschäftsführer des Salzburger Verkehrsverbunds, stellt sicher, dass ÖPNV und lokale Mobilitätsangebote für Urlauber die bessere Alternative zum Pkw sind. Hotelier Eugen Fischbacher überrascht mit seinem pragmatischen Zugang zum Wandel und holt E-Lenker mit Schnellladestationen vor der Tür in seine Paularei.



Spannende Einblicke in die Zukunftsausrichtung der Salzburg AG gibt Markus Wiedhölzl, Head of Sales für Privatkunden und KMU. Dabei ergab sich die rare Gelegenheit, in einer Turbine des Flusskraftwerks St. Johann zu drehen. Weiter geht es mit bike-energy samt CEO Peter Schitter, der schon vor zehn Jahren mit maßgeschneiderter E-Bike-Ladeinfrastruktur aufhorchen ließ. Später, auf der Fahrt mit dem MAN Lion’s City 12E, erfährt Clerici, dass hier auch die Schneekanonen auf eine mobile Ladestation vertrauen können. Und er lernt nicht nur Albus-Geschäftsführer Hermann Häckl kennen. Nachdem das Unternehmen der Dr. Richard Gruppe gehört, steigt auch Dr. Ludwig Richard persönlich dazu und erzählt von seiner Verantwortung für die Zukunft, zu der ebenso enorme Investitionen zählen.



Auch nachhaltige Pistenpräparierung (Snow Space Salzburg mit CEO Wolfgang Hettegger und Fuhrpark von vibe moves you), Hotel mit 27 Ladestationen plus Schnelllader und Fahrtechnikzentrum (Hotel Brandlhof von Birgit Maier und Alexander Strobl) sowie technischer Schnee (Technoalpin mit CEO Erich Gummerer) gehören zu den Bundesland-Stopps.



Das Salzburg-Video vom GTE-Roadtrip erscheint in Kürze – Wir werden euch den Link zur Verfügung stellen!