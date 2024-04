Gran Turismo Electric: Folge #4 ist da

Gran Turismo Electric, Folge 4, feierte in der Olympiaworld in Innsbruck während der E3+ Mobility Convention Premiere. Christian Clerici hat sich nach Tirol begeben, um auf einer Berg- und Talfahrt herauszufinden, wie man dort in die Zukunft blickt.

Wie gewohnt lässt sich die von der Daleyelama Bewegtbild GmbH produzierte Roadtrip-Videoreihe mit Christian Clerici auf electric WOW mitverfolgen. Diesmal also Tirol. Wie zuletzt schon GTE Oberösterreich samt Video oder davor GTE Vorarlberg samt Video. Und Clerici hat wieder einmal ganze Arbeit geleistet, um die spannendsten Projekte und die interessantesten Köpfe vor die GTE-Kamera zu holen.



Niemanden zurücklassen



Im Rahmen der E3+ Mobilityconvention in der Olympiaworld in Innsbruck wurde gleich einmal heiß mit Beate Rubatscher, Geschäftsführerin der Kaunertaler Bergbahnen, Alois Wach, Managing Director von da emobil, und Gerald Windisch, Veranstalter und Vorstand im Bundesverband Elektromobilität, über die Mobilitätswende und die Rolle des Tourismus darin diskutiert.

Eine Fahrt im vollelektrischen Müll-Lkw später trifft Clerici auf den Tiroler Landesrat für Verkehr, Umwelt und Naturschutz. René Zumtobel schafft mit Charisma Vertrauen und versucht, niemanden zurückzulassen, wenn er sich um die Transformation bemüht. Weiter geht es – animiert von Innsbruck Tourismus – mit dem Stadtrad, das man an über 40 Standorten bequem per App in Betrieb nehmen kann. Gut, dass sich bei der Hungerburgbahn eine Rad-Station befindet, so geht es mit Peter Paul Mölk, dem Obmann des Innsbruck Tourismus, rund sechs Minuten über die Dächer der Stadt. Er erklärt Clerici, warum Innsbruck einen nachhaltigen Besuch wert ist. Ins gleiche Horn stößt Christine Maria Keth, die mit dem Tiroler Convention Bureau darauf schaut, grüne Events sicherzustellen.