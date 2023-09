Gratis-Aktion in Wiener Neustadt

Dr. Thomas und Sohn Lukas Tauber haben in Wiener Neustadt einen Drive-in am Zehnergürtel 4 beim Fischapark gegründet. Dorthin laden sie Fahrer von Elektroautos, um sich vom 22. bis zum 24. September eine gratis Burger zu holen. Ein Burger-Unikat genau genommen.



Burger-Unikate? Stimmt, denn hier werden keine vorgefertigten Produkte kredenzt, sondern vor Ort faschiert, vom Bäcker gebackene Buns verwendet etc. Le Burger-COO Daniel Chuchlik: „Dies trägt nicht nur zur Unterstützung der lokalen Landwirtschaft bei, sondern reduziert auch den CO2-Ausstoß dank kurzer Transportwege.“ Die Philosophie zieht sich durch: "Wir bei Le Burger sind daher fest davon überzeugt, dass die Zukunft der Mobilität elektrisch ist, haben selbst eine kleine Flotte an Elektroautos beschafft und möchten mit dieser Aktion einen zusätzlichen Beitrag zur Förderung der Elektromobilität leisten!", meinen Vater und Sohn Tauber. Dazu verzichtet das Unternehmen möglichst auf Plastikverpackungen und hat umweltfreundliche Verpackungslösungen eingeführt.



Also dann: Mahlzeit! Wer kein E-Auto hat und dennoch gratis essen will: Schnell den nächsten elektrifizierten Bekannten fragen und an den genannten Tagen ab nach Wiener Neustadt.