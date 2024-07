Gratisstrom zum Jubiläum

Mit aktuell über 1.300 Ladepunkten im gesamten Bundesland stellt die Salzburg AG ein dichtes öffentliches Ladenetz zur Verfügung. Auch die Errichtung der ersten 400 kW Hypercharger in Anif markieren einen wesentlichen Eckpfeiler im Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Salzburg. Jetzt kommen wichtige neue Standorte hinzu, was Grund genug ist, die 10-Tage-gratis-laden-Aktion in die nächste Runde zu schicken.



Von Juli bis Oktober 2024 kann den ganzen Sommer über jede Woche an einem anderen Standort gratis geladen werden, jeweils beginnend am Dienstag der aktuellen Woche bis zum Donnerstag der Folgewoche. Die Ladestationen werden immer rechtzeitig auf der Webseite der Salzburg AG angekündigt.

Auch im Vorjahr wurde die Aktion „gratis laden“ von den Salzburger E-Autofahrern gut genutzt. Insgesamt kam es während der Aktion zu einer Steigerung der Ladevorgänge um rund 30 Prozent.



Dieses Jahr sind mindestens 85 neue Ladepunkte geplant, was einem Investment von rund 6,4 Mio. Euro in die E-Zukunft entspricht. An Hauptverkehrsstraßen soll bald alle 20 km eine Ladestation für E-Autos zur Verfügung stehen. Zum Vergleich: Im EU-Schnitt ist das nur alle 60 km der Fall. Das Laden im Ladenetz der Salzburg AG ist durch ein breites Angebot an Roaming-Partnern sowie Bezahlmöglichkeiten so einfach wie nirgends sonst.