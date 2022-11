Green Driving Day 2022: Rückblick

Green Driving Day 2022: Rückblick | 07.11.2022

Verdammt, war ich nass ...

Zwei Leserinnen und fünf Leser verbrachten am 15. Oktober einen ganzen Tag mit uns im Fahrtechnikzentrum des ÖAMTC in Teesdorf, um ihre Testwagen auf Herz und Nieren zu prüfen. Mit dabei waren ein Škoda Enyaq RS Coupe, ein VW ID.5 GTX, ein Kia Sportage PHEV, ein Toyota Corolla Cross sowie ein Yaris Cross, ein Cupra Born und ein Renault Megane E-Tech.



Was wir alle dabei so erlebt haben, seht ihr hier ...