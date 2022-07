Green Driving Day 2022: Vorschau

Das Prinzip ist altbekannt und erprobt: Interessierte Leser:innen, die sich während der Bewerbungsphase durchgesetzt haben, testen mit uns einen ganzen Tag lang ein brandneues Auto auf dem top-modernen Gelände des Fahrtechnikzentrums des ÖAMTC in Teesdorf und dürfen sodann über unsere Medien AUTO BILD Österreich und electric WOW ihre Meinung dazu kundtun. Wer mehr wissen will, liest sich am besten einfach unseren Bericht zum Green Driving Day 2021 durch.

Die nächste Gelegenheit dazu wartet am Samstag, dem 15.10.2022. Welche Fahrzeuge euch genau erwarten, verraten wir zum Ende des Sommers. Dann startet euch die aktive Bewerbungsphase. Unser Tipp: Schon jetzt HIER anmelden und direkt von uns informiert werden, wenn es losgeht!

PS: Auch der nächste, reguläre Driving Day für Autos mit gemischten Antriebsversionen ist bereits in Planung und wird wieder im Frühling 2023 stattfinden. Nähere Informationen folgen später.