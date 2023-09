Green Driving Day 2023: Jetzt bewerben

Wie im Herbst üblich, steht ein Green Driving Day im Veranstaltungskalender: Am 14. Oktober 2023 werden 14 aktuelle Autoneuheiten in einem exklusiven Rahmen im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Teesdorf getestet. Daher suchen wir 14 interessierte Leserinnen bzw. Leser. Wie wäre es?

Wie im Herbst üblich, steht ein Green Driving Day im Veranstaltungskalender: Am 14. Oktober 2023 werden 14 aktuelle Autoneuheiten in einem exklusiven Rahmen im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Teesdorf getestet. Daher suchen wir 14 interessierte Leserinnen bzw. Leser. Wie wäre es?

Ein 14 Autos starker Test-Fuhrpark wartet auf Leserinnen und Leser, die in einem hochmodernen Fahrtechnik Zentrum südlich von Wien ganz nebenbei auch noch ihre Künste am Steuer verfeinern werden. Man kann also nur gewinnen: Du lernst brandneue Autos mit dem Fokus auf Elektrifizierung kennen, triffst Gleichgesinnte und tauchst in die faszinierende Welt der Tester ein. Die Teilnahme am Green Driving Day ist natürlich gratis!



Klein, groß, stark: alles dabei



Schon gespannt, was für Fahrzeuge dabei sind? Unten finden sich die Links zu allen automobilen Kandidaten, das Angebot ist breit gefächert. Vom kleinen italienischen Sportler bis zur kühlen schwedischen Limousine, vom Kompaktmodell aus China bis zum Crossover aus Frankreich. Sogar ein Hybridmodell und einen Plug-in-Hybriden stellen wir vor Ort für euch bereit.

Bei den fahraktiven Stationen im niederösterreichischen Zentrum unseres Kooperationspartners ÖAMTC Fahrtechnik leiten dich professionelle Instruktoren an. Wichtig: Alles erfolgt mit Humor und ganz entspannt, niemand muss den anderen etwas beweisen, es gibt auch nichts zu gewinnen. Wer vor Ort an seinen Reaktionen feilen und die Grenzen der Fahrzeuge austesten will, nimmt auf jeden Fall ein Sicherheitsplus mit nach Hause. Im geschützten Rahmen lassen sich Extremsituationen bestens üben!





Bewirb dich JETZT um einen der begehrten Plätze als Autotester:Dann solltest du zumindest über 2 Jahre Fahrpraxis und einen gültigen Führerschein der Klasse B verfügen. Nachdem wir mit deinen Erfahrungen vor Ort einen Bericht über das jeweilige Auto schreiben, solltest du nicht scheu sein, das Erlebte in Worte zu fassen. Nur eingeladene Leserinnen und Leser dürfen dabei sein!Schick uns ein Motivationsschreiben, warum wir genau dich als Testfahrerin oder Testfahrer für den Green Driving Day am 14. Oktober im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Teesdorf auswählen sollen. Warum interessiert dich das Thema und warum bist du für die Testaufgabe geeignet? Und nicht zuletzt: Was sind deine liebsten Testkandidaten?Mail: redaktion@autobild.atFax: 02243 368 40 593Post: AUTO BILD Österreich,Inkustraße 1–7/Stg. 4/2. OG3400 KlosterneuburgMan sieht: Unser Medienpartner ist AUTO BILD Österreich.