Green NCAP: gute Ergebnisse für E-Autos

Wenn gleich drei Kandidaten die höchste Benotung erhalten, könnte man sich fragen, ob die Kriterien nicht vielleicht zu locker sind – und man nachschärfen müsste? Max Lang, Fahrzeug- und Umweltexperte beim ÖAMTC, erklärt, was wirklich hinter diesem Ergebnis steckt: "E-Autos stoßen im Fahrbetrieb keine Luftschadstoffe aus und verfügen grundsätzlich über einen äußerst effizienten Antrieb. Treibhausgase entstehen nur indirekt bei der Erzeugung und Transport des Ladestroms. Diese Emissionen berücksichtigen wir im Green NCAP anhand des insgesamt sehr sauberen europäischen Strommixes." Das heißt somit: Alle drei Autos erreichen in den drei Einzelwertungen von Green NCAP (Schadstoffausstoß, Effizienz des Antriebs, Treibhausgasemissionen) praktisch automatisch absolute Spitzenwerte.



Wer ein im Fahrbetrieb möglichst umweltfreundliches Auto haben möchte, kann also bedenkenlos zu jedem der drei Testkandidaten greifen. "Die Unterschiede in Sachen Klimafreundlichkeit sind tatsächlich marginal. Bemerkenswert ist allerdings die auch für ein Elektroauto sehr hohe Energieeffizienz des Tesla Model 3, der beim Autobahn-Test die besten Werte aller bisher im Rahmen von Green NCAP untersuchten Fahrzeuge erreicht. Neben der Technik unter der Haube erreicht Tesla das mit einer extrem aerodynamischen Frontpartie", so Lang weiter.



Ein kleiner Schwachpunkt wurde allerdings bei allen drei Kandidaten festgestellt: Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nimmt die Effizienz deutlich ab, u. a. auch, weil wegen fehlender Motor-Abwärme der Strom zum Heizen direkt aus der Batterie kommt. Im Umkehrschluss heißt das: Geringere Reichweite, damit häufigeres Aufladen und leicht erhöhte, indirekte Treibhausgasemissionen, weil dafür mehr Strom erzeugt werden muss. "Diese Faktoren sind letzten Endes jedoch marginal und ändern nichts am sehr guten Eindruck, den alle drei E-Autos bei unseren Tests hinterlassen haben", stellt Lang abschließend klar. "Für welches man sich letztlich entscheidet, hängt vom persönlichen Einsatzzweck und den finanziellen Mitteln ab, umwelttechnisch sind alle auf höchstem Niveau."