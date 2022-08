Hankook iON: neue Premium-Reifen für E-Autos

Dank aerodynamischer Optimierung und diverser technologischer Kniffe wie spezielle Gummi-Mischungen und Produktionsverfahren verspricht dieser mehr Reichweite und höheren Geräuschkomfort gleichermaßen, ohne dabei in Sachen Traktion „normalen“ Reifen unterlegen zu sein; was auch vom TÜV Süd per Vergleichstest mit allerdings nicht öffentlich gemachten Mitbewerbsprodukten bestätigt werden konnte. Im September folgt das zweite Familienmitglied: der Winter i*cept iON. Wie der Name unschwer vermuten lässt: ein Winterreifen.