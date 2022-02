Hashtag, Hashtag: Smart ändert Nomenklatur

Der nächste Smart wird "#1" heißen

Die Tage von "for two" und "For four" sind gezählt. Oder zumindest ist nun klar, dass das kommende, vollelektrische SUV von Smart nicht "for five", sondern "smart #1" heißen wird.