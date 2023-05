Henrik Fisker übergab die Launch Edition

Derzeit gibt es nur zwei Showrooms der Elektromarke, genannt werden sie "Fisker Center+": In Wien und in Kopenhagen. Die Übergabe des ersten Kundenmodells fand in Dänemark statt und am überraschendsten war weniger die Präsenz des Chefs höchstpersönlich, sondern eher die Farbzusammenstellung des Fisker Ocean One Launch Edition.



Mr. White lässt grüßen



Denn das 4,78 Meter lange SUV war in "Great White" lackiert, innen in der weißen Ausstattung "Sea Salt" gehalten und dazu noch mit weißen Alcantara-Sitzen versehen. Die dazugehörige Kundschaft hätten wir gerne gesehen, doch das Pressebild zeigt nur Henrik Fisker, der zu Protokoll gibt: "Ich bin super aufgeregt, in Kopenhagen zu sein, um den ersten Fisker Ocean zu übergeben." Na, zumindest die 22 Zoll großen Alufelgen bieten einen schwarzen Kontrast.



Wer es noch nicht weiß: In den Spezifikationen "One" oder "Extreme" bietet das E-SUV eine WLTP-Reichweite von 707 Kilometern, wenn 20-Zöller montiert sind. Mit den optionalen 22-Zöllern sinkt dieser Wert laut WLTP bloß auf 701 Kilometer.