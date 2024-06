Im ersten Moment wirkt e-Building ganz schön shocking, vor allem, da es ja um Ferrari geht. Doch ganz so drastisch läuft es beim Cavallino Rampante nicht ab: Auch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und Hybridantrieb sollen hier – nördlich des Ferrari Campus – hergestellt werden. Aber eben auch das erste Elektroauto der Marke. Die Transformation beginnt.



Technologieoffenheit bei Ferrari



Ferrari nennt es "Prinzip der technologischen Neutralität", was in Maranello künftig praktiziert wird. Im Fokus steht zudem die felxible Produktion, erwähnt wird dabei die Strategie, "die Qualität der Umsätze gegenüber ihrer Quantität zu priorisieren". Hauptsache, am Ende des Tages kommen Sportwagen auf die Straße, die Emotionen hervorrufen. Passt für uns.



Natürlich soll das e-Building selbst ein technologischer Vorreiter sein, es wurde auf maximale Energieeffizienz ausgelegt. Mehr als 3.000 auf dem Dach montierte Solarpaneele generieren 1,3 MW Energie. Bisher sorgte ein Blockheizkraftwerk für Power – es soll Ende des Jahres abgeschaltet werden. Moderne Lösungen gibt es auch für die Wiedergewinnung von Energie und die Nutzung des Regenwassers im Produktionszyklus. Mehr als 60 Prozent der für die Batterie- und Motorentests eingesetzten Energie sollen zurückgewonnen werden. Nicht zu vergessen: Nachdem auf dem Areal des neuen Gebäudes bereits veraltete Industriestrukturen standen, wurde keine neue Fläche versiegelt!



Die Belegschaft umfasst 300 Mitarbeitende, für diese wurde etwa ein 1,5 Kilometer langer Radweg gebaut, der an das Radnetz der Stadt angeschlossen ist. Es wurde auch darauf geachtet, dass der Schwerlastverkehr die Fußgängerflächen nicht beeinträchtigt, sondern sich auf einen Bereich rund um das Logistikzentrum konzentriert. Die Verwendung verschiedener Glasarten beim Gebäude ist darauf ausgerichtet, das natürliche Licht gut im Inneren zu verteilen, 200 Bäume zieren die Grünbereiche und gleich 1.400 Stellplätze sorgen dafür, dass niemand sein Auto auf öffentlichen Plätzen abstellen muss.