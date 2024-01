Honda-Weltpremiere auf der CES 2024

Auf der CES 2024 in Las Vegas feierten viele große Autohersteller und Zuliefer ihre Neuheiten, darunter auch Honda, in Österreich eher eine Nischenmarke, wenn man den Marktanteil heranzieht. Dennoch hat uns die Honda 0 Series (sprich: Honda Zero Series) fasziniert, denn das Design ist etwas ganz anderes als bisher von den Japanern gewohnt. Zwei Modelle wurden gezeigt: Der betont schnittig gezeichnete Saloon und der Space Hub, auf den sicher viele Familen scharf sind – vor allem vor dem Hintergrund des Wegfalls vieler Van-Modelle in letzter Zeit.



Auf "Du und Du" mit dem KI-Honda



Auffälig ist nicht zuletzt das neue H-Logo, das die beiden Elektriker zieren wird, wenn sie ab 2026 vorerst in Nordamerika auf den Markt kommen sollen. Als Ansatz für den Rest wurde "Thin, Light and Wise" (also: schlank, leicht und schlau) gewählt. Fünf Kernwerte werden von Honda dafür definiert. Vom "künstlerischen Design, das Aufmerksamkeit erregt", über "AD/ADAS für eine sichere, sorgenfreie Fahrt" und " Fahrspaß, der das Gefühl vermittelt, in Einheit mit dem Fahrzeug zu sein" bis zu "herausragende elektrische Effizienz in Sachen Stromeffizienz". Den dritten Punkt haben wir vorerst ausgespart, denn auf ihn wollen wir näher eingehen. Honda speicht von einem „Raum“, der den Menschen durch die Nutzung des IOT (Internet of Things) und die vernetzten Technologien neue Möglichkeiten eröffnen wird. Klingt faszinierend, aber was ist gemeint?



Im Honda-Sprech:

"Durch das IOT (Internet of Things) und vernetzte Technologien, die auf dem Honda Original Fahrzeugbetriebssystem basieren, sollen die Modelle der Honda 0 Series die Werte „Fahrspaß, Nutzerfreude und Konnektivität“ bieten. Durch den Einsatz von KI und Big Data erlernt das Fahrzeug die Vorlieben des Nutzers, wie z. B. den Musikgeschmack, sowie das Verhalten und die Tendenzen des Fahrers während der Fahrt, und kann somit entsprechende Vorschläge machen. Zusätzlich bietet das Fahrzeug Informationen über die Umgebung und eine Routenführung für die „letzten Meter“ zum Zielort, die der Nutzer nach dem Aussteigen selbst zurücklegen muss. Das Fahrzeug wird einen Mehrwert bieten, als ob es die Bedürfnisse des Nutzers versteht. Je intensiver die Nutzung des Fahrzeugs, desto enger wird die Beziehung zwischen den Menschen und ihrem Fahrzeug sein, sodass das Fahrzeug in verschiedenen Situationen des täglichen Lebens den komfortablen Wert der Konnektivität bieten kann."



Autos, mit denen wir eine KI-Beziehung eingehen sollen, also. Nach Erfahrungen und Berichten, wie manche Leute schon heute auf "Du und Du" mit ihrem Chat GPT sind, durchaus vorstellbar.