Honda e mit wildem Widebody-Kit

Der Honda e an sich ist nicht unbedingt mehr das neuste E-Auto der Welt (hier unser Vergleichstest mit dem Mazda MX-30 aus 2020), das ändert aber nichts daran, dass er mit seinem schicken retro-Look noch heute Köpfe verdrehen kann. Und das nicht nur auf den ersten, sondern dank cooler Lösungen wie den die Spiegel ersetzende Kameras oder dem durchgehenden Bildschirm-Band seines Cockpits, auch noch auf den zweiten und dritten. Und ja, auch das Fahrverhalten ist für ein Fahrzeug dieser Größe und dieses Typs außergewöhnlich gut, das Handling durchaus sportlich.



Also ja, eigentlich ist der Honda e gar keine schlechte Basis, um ihn mittels neuem Fahrwerk, anderen Aufhängungen und frischen Batschen einen niedrigeren und breiteren Stand zu verpassen. Und wenn man schon dabei ist, warum nicht auch gleich ein fettes Widebody-Kit drüber-stülpen?! Just das hat eine Firma namens Innovative Composites getan; und dem ganzen passend zum Ausschlag gebenden Sieg von Red Bull (mit Honda-Motoren) in der F1 gleich noch eine schicke Red Bull-Lackierung verpasst. Zumindest in unseren Augen kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen ...



Insgesamt verbauten die Tuner verbreiterte Kotflügel, breitere Seitenschwellern, neue Stoßstangen und einen größeren Dachspoiler am Heck. Abgerundet wird der Look durch einen Satz größerer Räder samt passender Semi-Slicks. Der Innenraum hingegen blieb unangetastet. Schade eigentlich ... Schalensitze würden gut ins Gesamtbild passen. Auch der Antrieb blieb unangetastet. Die Leistung also bei den selben 154 PS und 315 NM, die auch der Standardwagen zur Verfügung stellt.



Wie dem auch sei hat Innovative Composites gegenüber Kollegen aus Übersee erklärt, dass sie eine begrenzte Anzahl dieser Kits bauen und unters Volk bringen wollen. Preis und Verfügbarkeit sind aber noch nicht bekannt. Hier jedenfalls noch ein Impressionen des Aufbaus ...