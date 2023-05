Jazz, Civic, HR-V, CR-V: Sie alle sind mit der Abkürzung e:HEV elektrifiziert zu haben. Doch nur das kleinste Modell in der Palette, schlicht Honda e genannt, wird bisher als BEV, als Elektroauto angeboten. Bei den e:HEV-Varianten handelt es sich um Hybridautos. Aber halt, jetzt wo wir uns die anderen Honda-Modelle vor Augen geführt haben, fällt auf: Ist der in Offenbach vorgestellte e:Ny1 nicht ein vollelektrischer HR-V? Die Optik ist eindeutig, Honda erwähnt es aber mit keiner Silbe.



Weiße Embleme sind künftig an Honda-Elektroautos zu finden



Egal, zu den Infos, die wir bislang wissen: Das neue Elektroauto wird die künftige EV-Designsprache der Marke auf die Straße bringen, wobei vor allem weiße Embleme und Details erwähnt werden. Im Vergleich zum HR-V fällt natürlich die geschlossene Front auf, wo sonst ein Kühlergrill platziert ist. Recht kurze Überhänge, eine breite Spur und nicht zuletzt die großen Räder bemühen sich um Ausdrucksstärke. Hinten sticht ein neuer Honda-Schriftzug hervor, der sich zwischen den Heckleuchten über die Heckklappe zieht.

Nachdem die Komponenten des elektrischen Antriebsstrangs intelligent angeordnet wurden, bleibt im Innenraum reichlich Platz, um komfortables Reisen zu ermöglichen. Richtig spannend finden wir die neue Mittelkonsole mit dem 15,1 Zoll großen Hochkant-Touchscreen. Er ermöglicht den Zugriff auf die Infotainment-Welt und diverse Fahroptionen. Auffällig ist die übersichtliche Trennung der Funktionalitäten: Ganz oben lässt man sich gut im Blick die Navigation anzeigen, während man in der Mitte über das laufende Audioprogramm informiert wird bzw. diverse E-Infos wie Reichweite, Ladestand und Verbrauch abrufen kann. Darunter findet dann die Klimabedienung Platz, noch einmal drunter sind etwa die Tasten für die Sitzheizung angeordnet.

Zusätzlich gibt es zahlreiche Ablagemöglichkeiten und auch die Smartphones der Insassen finden Platz, um kabellos aufgeladen zu werden.



Batteriekapazität nahezu verdoppelt



Basis des e:Ny1 (schön langsam gewöhnen wir uns an die Schreibweise des Namens und müssen nicht ständig Doppelchecken) ist die neu entwickelte e:N Architecture F, "einer Plattform für Fahrzeuge mit Frontmotor, die sich auf drei grundlegende Eigenschaften konzentriert", so Honda. "Eine spezielle Karosseriestruktur mit hoher Steifigkeit, einen niedrigen Schwerpunkt und eine sorgfältig gesteuerte Unterboden-Aerodynamik, um sicherzustellen, dass die Fahrt mit dem SUV Spaß macht und Vertrauen erweckt."



204 PS und 310 Nm klingen nach guten Werten für den flotten Alltag, die Batteriekapazität ist mit 68,8 kWh fasst doppelt so hoch wie im Honda e. Honda gibt 412 Kilometer Reichweite an und eine Ladedauer von 45 Minuten. In dieser Zeit wird der e:Ny1-Akku an der DC-Station von 10 auf 80 Prozent gebracht. Um der Leistung des elektrischen Autos gerecht zu werden, wurde mit dem Einsatz von hochfestem Stahl für eine bessere Torsionssteifigkeit gesorgt.



„Der e:Ny1 ist der konsequente nächste Schritt auf unserem Weg der Elektrifizierung in Europa“, sagte Tom Gardner, Senior Vice President Honda Motor Europe Ltd. „Unsere Entwicklungsphilosophie verbindet intelligente, kundenorientierte Technologie mit ansprechendem Design und fahrspaßorientierter Dynamik. Dieser neueste SUV steht exemplarisch für das Engagement von Honda für die Elektromobilität und ist der jüngste Schritt auf dem Weg von Honda zur Elektrifizierung.“