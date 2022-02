Hyundai IONIQ 5 wird für 2023 deutlich aufgewertet

Der (nach unserem Vergleichstest mit dem Tesla Model Y, Mustang Mach-E und Skoda Enyaq zurecht) überaus erfolgreiche Ioniq 5 wird für das neue Modelljahr noch besser. Teilweise ab Werk, teilweise gegen Aufpreis. Jedenfalls aber mit sofortiger Wirkung. Der neue Ioniq 5 ist bereits bestellbar und wird ab Herbst 2022 ausgeliefert.



Doch zu den Änderungen: Vor allem wird die Akkukapazität von 72,6 auf 77,4 kWh erhöht. Kennern wird auffallen, dass das dieselbe Kapazität ist, die der Plattformbruder Kia EV6 ebenfalls im Unterboden verbaut hat. Man kann also annehmen, dass Hyundai nun einfach dasselbe Akku-Pack verwendet wie Kia.



Ein ebenfalls von vielen E-Fans lautstark verlangtes, und nun ins Fahrzeug einkehrendes Feature ist die Vorkonditionierung der Akkus. Heißt: Ab dem neuen Modelljahr kann der Ioniq 5 die Temperatur der Batterie während der Fahrt automatisch für optimale Ladebedingungen bei Erreichen der Ladestation anpassen, sofern eine solche im Navigationsgerät als Ziel gesetzt wurde.



Darüber hinaus bietet Hyundai ab sofort optional auch die in Korea bereits seit Start erhältlichen, digitalen Spiegel an - sowohl für innen wie auch außen. Es wartet nun also ein digitaler Innenspiegel ebenso wie Video-Außenspiegel ala Audi e-tron (siehe Foto).



Last but not least wurde laut Hyundai die Funktion der Smart Frequency Dampers (SFD) optimiert, um das Ansprechverhalten der Hinterradaufhängung und somit den Fahrkomfort zu verbessern.