Hyundai IONIQ 6 ist World Car of the Year

Auch der erste "IONIQ-Modell" von Hyundai konnte nämlich im Vorjahr, also 2022, gleich drei der begehrten Titel für sich beanspruchen. Wie auch er erhielt der stromlinienförmige Stromer dieses Jahr also sowohl den allgemeinen Award als "World Car Of The Year", als auch die Trophäen als "World Electric Vehicle of the Year" und "World Car Design of the Year".



Bestimmt wurden die Sieger der insgesamt sieben Kategorien durch eine Jury aus 100 Automobiljournalisten aus 32 Ländern. Um in die Auswahl zu kommen, musste das Auto 2022 gelauncht worden sein. Auf den Rängen Zwei und Drei landeten für den allgemeinen Award der BMW X1 bzw. iX1 und der Kia Niro.



"Wir freuen uns sehr, diese prestigeträchtige Auszeichnung das zweite Jahr in Folge zu erhalten. Sie ist eine Anerkennung für die enormen Talente und die unermüdlichen Bemühungen aller Mitarbeiter der Hyundai Motor Company, EVs wie den IONIQ 6 auf den Markt zu bringen. Diese Auszeichnung unterstreicht unser Engagement, weltweit führend bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen zu sein und wird uns in unseren Bemühungen als Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen weiter bestärken."

Jaehoon Chang, President und CEO Hyundai Motor Company



"Wir wollen unsere Kunden immer auf einer emotionalen Ebene ansprechen und mit dem Design des IONIQ 6 haben wir etwas wirklich Einzigartiges geschaffen. Das gewagte Stromlinien-Design kombiniert starke emotionale Anziehungskraft mit aerodynamischer Effizienz, um eine außergewöhnliche Reichweite zu erzielen. Im Innenraum haben wir eine persönliche Wohlfühlatmosphäre geschaffen, die den Raum und die Funktionalität bietet und unserer Meinung nach das EV-Design aufwertet." sagte SangYup Lee, Executive Vice President und Leiter des Hyundai Global Design Center, der ebenfalls mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Die Jury des World Car of the Year kürte ihn für seinen entscheidenden Beitrag zu den fesselndsten und innovativsten Konzept- und Serienfahrzeugen, die 2022 und 2023 vorgestellt wurden, zur World Car Person of the Year 2023.



Der Gewinn dieser Auszeichnungen gibt den Südkoreanern freichlich ordentlich Rückenwind in ihren Bestrebungen, ihre Elektrifizierungsstrategie zu beschleunigen und der weltweit führende Hersteller von Elektrofahrzeugen zu werden. Auf dem Weg dorthin plant die Hyundai Motor Group bis 2030 die Einführung von insgesamt 17 neuen BEV-Modellen und will den jährlichen weltweiten BEV-Absatz bis 2030 auf 1,87 Millionen Einheiten steigern.