Meine Eindrücke von der "Hyundai Driving Experience", dem Wintertest mit dem Ioniq 5 N in Sölden:



Schalten an der Wippe wie in einem echten herkömlichen „Schalter“, das Gefühl der Motorbremse beim Hinunterschalten, dazu eine echte brauchbare Soundkulisse, liefern so deutlich mehr Emotion und meine Fahrfreude steigt rapide an.



609 PS und unglaubliche 740 Nm Drehmoment sorgen für den zweiten positiven Part in Sachen Emotion, wem es zu wenig ist, stehen kurzfristig über den roten NGB-Knopf am Lenkrad für 10 Sekunden 650 PS und 770 Nm zur Verfügung. Das reicht für einen Sprint in 3,4 Sekunden von null auf hundert, auch die Vmax mit 260 km/h reicht für die Autobeschlagnahmung bei weitem aus. Die Optik, farblich im typischen hellblau der N-Modelle gehalten, gefällt, dynamisch sportlich, mit einer leichten Brise von Aggresivität, haben sich die Designer auch nicht lumpen gelassen, passt!



Exaktes Feedback für den Rallyefahrer



Und der Hyundai Ioniq 5 N ist auch das erste leistungsstarke Elektrofahrzeug der Marke N, und wo N oben steht, ist auch die DNA der N-Modelle drinnen. So gefällt auch der Innenraum durch seinen dynamisch sportlichen Look, die Sitzposition, und den Ingenieuren sei an dieser Stelle gedankt, sportlich tief, ohne jedoch den Überblick zu verlieren! Die Sportsitze selbst bieten neben gutem Halt auch eine gute Stabilisierung der Sitzposition.

Das Lenkrad schaut nicht nur gut aus sondern liegt auch so in der Hand, Dank der direkter ausgelegten Lenkübersetzung gibt es so zudem ein sehr exaktes Feedback der Vorderräder!



Leistung, speziell hier am Gletscher und auf Schnee und Eis, ist mehr als genug vorhanden, selbst auf trockenem Asphalt dürfte mit diesen Leistungsdaten für ausreichend Fahrspaß garantiert sein, so spricht eine Zeit von 7:45,59 Minuten auf der Nordschleife eh für sich selbst.



Viel Leistung braucht viel Kontrolle und hier sorgt die variable N-Drehmomentverteilung für ein passendes Antriebsverhältnis zwischen Vorder- und Hinterachse, über den Touchscreen kann hier auf Wunsch das persönlich bevorzugte Verhältnis aus 11 Möglichkeiten gewählt werden. Hilfreich ist darüber hinaus das elektronische Sperrdifferential, das den Radschlupf an der Hinterachse kompensiert und so das Fahrverhalten nochmals verbessert!