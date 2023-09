Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD im Test

Wenn der Einkauf mit einem Lächeln beginnt: „So ein schönes Auto haben sie da!“ meint die ältere Dame am Supermarktparkplatz im Hinblick auf den neben ihr geparkten Hyundai Ioniq 6. Wer regelmäßig die neuesten Fahrzeuge ausführt, wundert sich nicht über Kommentare – meistens betrifft es halt die ganz krassen Kisten, die mit Aufmerksamkeit bedacht werden. Aha, die aerodynamische Form des 4,86 Meter langen Südkoreaners kommt also an!



Mitdenken bei der Felgenwahl



Die Optik dient aber keinem Selbstzweck: Nachdem der Ioniq 6 so herrlich friktionsfrei durch die Luft schlüft, ist er extrem effizient zu bewegen, was einem im Alltag hohe Reichweiten beschert. Auf klobige Außenspiegel wurde verzichtet, stattdessen sorgen schlanke Kameragehäuse für den Blick nach hinten. Ja, das ist anfangs gewöhnungsbedürftig, denn der Blick auf die Bildschirme links und rechts geht etwa 30 Zentimeter neben den seit Jahrzehnten gewohnten Punkt. Vorteile: Beim rückwärts Einparken muss der Kopf weit weniger gedreht werden, gefühlt ist man so schneller als sonst in engen Lücken drin. Selbst bei heftigem Regen gibt es klare Sicht nach hinten, da man nicht durch die nasse Scheibe blicken muss – die Kameras selbst sind gut geschützt.



Jetzt aber zur Effizienz! Cruist man entspannt durch die City oder am Land von Ort zu Ort sind 10 kWh Verbrauch möglich. Über die Autobahn kamen wir mit 17 kWh zurecht, im Alltag lassen sich knapp über 14 kWh im Schnitt erreichen. Unrealistische WLTP-Werte? Nicht bei Hyundai. Wer mehr verbraucht, sollte sich lieber selber an der Nase nehmen. Ein wichtiger Faktor ist dabei die Felgenwahl: Wir sind das Long-Range-Modell mit 18-Zöllern gefahren, besser geht es nicht. Bei 20-Zöllern muss man von der ursprünglichen Reichweite von 614 Kilometern knapp 70 Kilometer abziehen. Ist einem die Optik wirklich so wichtig? Diese Frage bitte ehrlich beantworten und nicht nachher motzen.