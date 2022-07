Der N Vision 74 ist ein herrlicher Retro-Keil, der sich stark an ein anderes Hyundai-Konzeptfahrzeug namens Pony aus den 1970er Jahren anlehnt. Der RN22e wiederum trägt eine Ioniq 6-Karosserie, will von Hyundai allerdings partout nicht als Ioniq 6 N bezeichnet werden, obgleich er vermutlich genau darauf ein sehr vielsagender Ausblick ist (vielleicht abzüglich des massiven Heckflügels). Immerhin sagen die Koreaner, dass dies eine Vorschau auf ein zukünftiges EV N-Modell sein wird ...



Zudem sagt Thomas Schemera, Executive Vice President und Leiter der Customer Experience Division der Hyundai Motor Company:

"RN22e und N Vision 74 spielen eine wichtige Rolle bei der strategischen Entwicklung unserer gesamten Produktpalette, insbesondere unserer elektrifizierten Hochleistungsfahrzeuge. Rolling Labs stehen für die kontinuierliche Entwicklung unserer fortschrittlichsten Technologien. Dieser einzigartige Ansatz macht uns bereit für die Herausforderungen der Zukunft, indem er uns anspornt an unsere Grenzen zu gehen. Sowohl der RN22e als auch der N Vision 74 werden weiterhin von den Hyundai-Ingenieuren getestet, damit zukünftige N-Straßenfahrzeuge mit deren fortschrittlichen Technologien ausgestattet werden können.“

Das ist der Hyundai N Vision 74

Technisch gesehen ist der N Vision 74 ein Hybridfahrzeug, aber unter seiner kantigen Karosserie steckt kein Verbrennungsmotor. Hyundai kombiniert hier eine Batterie mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle - der fortschrittlichsten Brennstoffzelle, die der Automobilhersteller je entwickelt hat. Damit ist der N Vision 74 nicht nur eine Hommage an das Pony-Konzept von 1974, sondern auch an das Brennstoffzellen-Konzept N 2025 Vision Gran Turismo aus dem Jahr 2015.



Das ist der Hyundai RN22e

Hyundai ist eher zurückhaltend, wenn es um die Möglichkeit eines Ioniq 6 N geht, und sagt, dass der RN22e "ein Vorgeschmack auf einen kommenden EV N" ist. Das Standardmodell wurde erst vor kurzem enthüllt, aber seine schwungvolle Form ist sicherlich eine gute Grundlage für etwas Sportlicheres. In der Konzeptform leistet der RN22e dementsprechend "zufällig" die gleichen 430 kW wie der Kia EV6 GT. Der Schwerpunkt liegt hier also nicht darauf, mehr Power zu generieren, sondern sie zu bündeln, um ein kurvenfressendes Monster zu schaffen.



Wie die Bezeichnung als "rolling labs" schon vermuten lässt, sollte man sich keine Hoffnungen machen, das eine oder andere der beiden Autos jemals in der eigenen Garage stehen zu haben. Vor allem der Vision 74, als Wasserstoff-betriebene Driftmaschine, wird wohl reines Marketinginstrument bleiben. Aber sei es wie es sei: Schön, dass Hyundai so etwas überhaupt erforscht. Und immerhin haben wir jetzt die offizielle Bestätigung, dass uns nächstes Jahr ein Hyundai Ioniq 5 N, höchstwahrscheinlich auch mit dem Antriebsstrang des Kia EV6 GT, also 430 kW Maximalleistung, ins Haus steht.