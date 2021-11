Hyundai Santa Fe 1,6 T-GDI Plug-In im Test

Facelifts folgen meist einem einfachen Grundrezept: neue Leuchten (LED) und Schürzen, größerer Touch-Screen samt aufgemöbelter Software, dazu noch frische Farb- und Felgenoptionen, fertig. Nicht so beim Santa Fe. Ja, auch der hat nun eine neue, deutlich bulligere Front, frische LED-Leuchten und so manch anderen Tand spendiert bekommen, doch bei ihm war hier noch lang nicht Schluss.

Obgleich der Radstand exakt und die Außenmaße fast identisch blieben (+ 15 mm Länge, + 10 mm Breite, + 5 mm Höhe), steckt unterm Blech eine komplett neue Plattform. Das wird am deutlichsten, wenn man die Fahrertür öffnet und einen Blick ins Cockpit mit seiner neuen, „schwebenden“ Mittelkonsole im Stile des Nexo wirft. In noch luftigerer Atmosphäre gibt’s nun also statt einem Wahlhebel Fahrstufen-Taster, daneben einen Drehregler für die Fahrmodi zur Regelung des Allradantriebs und eine ganze Menge an guten alten Tasten. Letztere wirken zwar fast ein wenig „oldschool“, funktionieren aber einfach wunderbar. Und außerdem darf auf dem jetzt 10,25 Zoll großen Screen freilich immer noch „getoucht“ werden.



Auf gute Art ansteckend

In Sachen Antrieb wartet neben dem Diesel ums (nach Förderungsabzug) gleiche Geld der von uns getestete Plug-in-Hybrid in der Preisliste, dessen 13,8 kWh-Akkus innerstädtisch für rund 50 E-Kilometer taugen und ihm trotz 1,9 Tonnen Gewicht einen respektablen Verbrauch bescheren. Mit vollen Akkus gönnte er sich auf unserer Testrunde 1,4 Liter auf 100 Kilometer, mit leeren 5,6. Nicht schlecht. Auch gut: das Fahrverhalten. E-Motor, Verbrenner und Wandlerautomat spielen ideal zusammen, die Geräuschdämmung ist toll, die Sitze sind bequem und das Fahrwerk ist zwar straff, aber dennoch langstreckentauglich. So richtig glänzen kann das SUV also vor allem dann, wenn es mit Sack und Pack in den Urlaub gehen soll. Die Platzverhältnisse für Passagiere und Gepäck sind nämlich üppig. Die Akkus knabbern hier im Vergleich zum Diesel nichts weg.

Technische Daten:

Hyundai Santa Fe 1,6 T-GDI Plug-In 4WD Trend Line



Leistung | Drehmoment 265 PS (195 kW) | 350 Nm

0–100 km/h | Vmax 8,8 s | 187 km/h

Getriebe | Antrieb 6-Gang aut. | Allrad

E-Reichweite 58 km (WLTP)

Ø-Verbrauch 1,6 l/100 km | 18 kWh /100 km

Ladedauer ca. 5 h (3,3 kW 1-phasig) | ca. 6,5 h (Haushaltssteckdose)

Kofferraum | Zuladung 634–1.704 l | 685 kg

Garantie Fahrzeug | Batterie 5 Jahre | 8 Jahre/160.000 km

Basispreis | NoVA 55.490 (inkl.) | 0 %



Das gefällt uns: Look, Antrieb, Platzverhältnisse

Das vermissen wir: weniger Icons im Infotainment

Die Alternativen: Kia Sorento, Seat Tarraco, VW Tiguan Allsp.