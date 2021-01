Hyundai Tucson 2021: Plug-in-Hybrid Infos

Details und Preise zu Tucson und Santa Fe PHEVs

Tucson und Santa Fe bekommen als Plug-in Hybride den selben Antrieb verpasst: einen 1,6 Liter Turbo samt E-Unterstützung mit 265 PS Systemleistung. Bestellt werden können sie ab sofort, die Preise starten bei 39.990,- für den Tucson. Den Santa Fe Plug-In Hybrid gibt es ab € 52.490,-.

Mit der Markteinführung des PHEV ist die Antriebspalette des Tucson nun komplett - es ist die breiteste im Segment: Benzin- und Dieselmotoren mit 48-Volt-Hybrid-Technologie sowie Hybrid- und Plug-In Hybrid-Varianten bietet sonst niemand.



In ihm, aber auch dem Santa Fe, besteht der Antrieb aus der Kombination von einem neuen 1.6 Liter Turbomotor mit Benzindirekteinspritzung und einem 66,9 Kilowatt starken Elektromotor. Dessen Lithium-Ionen-Polymer-Batterie bietet eine Kapazität von 13,8 Kilowattstunden. Zusammen liefern der Benzinmotor und der Elektromotor 195 kW (265 PS) Maximalleistung und ein maximales Drehmoment von 350 Nm. Das macht den PHEV zudem zur Top-Motorisierung des Tucson. Als Getriebe dient eine Sechsgang-Automatik, Allradantrieb ist obligat.



Besonderheit des PHEV-Tucson: eine aktive Luftklappe im Kühlergrill. Sie regelt den Lufteinlass in Abhängigkeit von der Kühlmitteltemperatur des Motors, der Fahrzeuggeschwindigkeit und anderen Faktoren um so den Luftwiderstand und in weiterer Folge den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren.



Die E-Reichweite der koreanischen Plug-In Hybride liegt jeweils bei über 50 Kilometern. Das ermöglichst ihnen die staatliche E-Mobilitätsförderung, sowie 7% Investitionsprämie gemäß aws.



Die neuen Tucson- und Santa Fe Plug-In Hybrid-Modelle werden ab Frühjahr 2021 in Österreich erhältlich sein und sind ab sofort bestellbar. Ihre Startpreise liegen dabei, nach Abzug des Herstelleranteils am E-Mobilitätsförderpaket und des staatlichen E-Mobilitätsförderprogramm, gleichauf mit den Dieselmodellen.