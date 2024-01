Hyundai sorgt für breites Grinsen

325 PS in einem kompakten E-Crossover samt Allradantrieb, sp präsentierte sich die Spitze des Ioniq-5-Modellprogramms bei Hyundai bisher. Mit 5,1 Sekunden auf 100 km/h befriedigte das Topmodell der regulären Baureihe den Freizeitsportler, der bei Bedarf dennoch ganz kommod unterwegs sein konnte. Die auf 185 km/h abgeregelte Spitze machte klar: "Schnell darfst du eigentlich eh nirgends mehr fahren und beim Besuch in Deutschland muss das reichen, um mitzuhalten!"



Nun bringt Hyundai ein irres Topmodell namens Ionig 5 N und wirft all das über den Haufen. 650 PS, 3,4 Sekunden auf 100 km/h (beides im nicht zufällig so genannten "N Grin Boost") sowie 260 km/h Spitze taugen auch für Rennstreckeneinsätze – solange die 84-kWh-Batterie mitmacht.



Räder und Reifen: Sie knabbern Kilometer



Kommen wir aber gleich zum Wesentlichen: Was muss man im Vergleich zum bisherigen Top-5er ausgeben? Ist die Familienkassa schwer beleidigt, wenn die Erwachsenen ein bissl Spaß haben wollen, sobald die Kids in der Schule sind? Schließlich ist der Sport-Hyundai nach wie vor ein praktikables Familienauto, hat 480 bis 1.540 Liter Kofferraumvolumen im Datenblatt stehen und auf 4,72 Meter Außenlänge – auf Bildern sieht er immer kürzer aus! – reichlich Platz für die Passagiere. Also, 7.000 Euro beträgt der Aufpreis auf den 69.990 Euro teuren Ioniq 5 Top Line Long Range 4WD, der mit einer 77,4-kWh-Batterie auskommen muss. 481 Kilometer weit kommt dieser mit den 19-Zöllern (454 Kilometer mit 20-Zöllern) – beim N lebt man mit 448 Kilometern, allerdings sind 21-Zöller Serie. 21,2 kWh fließen laut WLTP-Norm durch die Leitungen, beim Top Line Long Range sind es 19,1 kWh mit den 20-Zöllern. Man sieht: Bei Elektroautos kommt es nicht unbedingt auf die Power an, wenn es um die Effizienz geht. Die Ausstattungen (= Gewicht) an Bord und vor allem die Räder und Reifen sind es, die Kilometer knabbern.