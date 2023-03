Hyundai zeigt Lade-Roboter für E-Fahrzeuge

Hierzu hat Hyundai ein Video veröffentlicht, das die Fähigkeiten des ACR demonstriert. Das Youtube-Video zeigt einen realen Roboter in Aktion. Im vergangenen Juli hat der Konzern bereits ein Video mit einer Computeranimation des ACR veröffentlicht. Vorgestellt wird der Laderoboter auf der Seoul Mobility Show, die vom 31. März bis 9. April 2023 stattfindet.



Das aktuelle Video beginnt damit, dass das Elektrofahrzeug, ein Hyundai Ioniq 6, autonom an der Ladestation einparkt. Anschließend kommuniziert der ACR mit dem Fahrzeug, um die Ladeklappe zu öffnen. Die genaue Position und der Winkel des Ladeanschlusses werden mithilfe einer Kamera berechnet. Der Roboter führt dann den Stecker des Ladekabels in den Anschluss ein und startet damit den Ladevorgang. Sobald dieser beendet ist, entfernt der Roboter den Ladestecker, bringt ihn zurück an seinen Platz und schließt die Ladeklappe des Fahrzeugs.



"Der ACR wird dazu beitragen, das Aufladen von Elektrofahrzeugen einfacher und bequemer zu machen, vor allem in dunklen Umgebungen", sagt Dong Jin Hyun, Leiter des Robotics Lab der Hyundai Motor Group. "Und insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität wird er auch die Zugänglichkeit verbessern, zumal die Ladekabel immer dicker und schwerer werden, um das Schnellladen zu ermöglichen." Man werde die Entwicklung des ACR fortsetzen, um ihn noch sicherer und komfortabler zu machen, damit bald alle Elektrofahrzeugnutzer an Ladestationen davon profitieren könnten.



Mit Entwicklungsanstrengungen in diese Richtung ist Hyundai aber freilich nicht allein. Im Rahmen des ROBIN-ECO charging consortium etwa arbeiten Porsche, BMW, Mercedes-Benz und Ford an einer eigenen, ähnlichen Lösung. Doch der erste, voll funktionstüchtige Laderoboter kommt tatsächlich aus Österreich. Der Alveri Charbo wurde bereits im Oktober 2022 präsentiert. Dabei soll ein einzelner, solcher Robotoer 20 konventionelle Ladestationen ersetzen können. Das liegt vor allem daran, dass sein Aktionsradius deutlich größer ist, als etwa der von Hyundai.