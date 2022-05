ID.4 rollt in Niedersachsen vom Band

Volkswagen CEO Ralf Brandstätter will die "Accelerate"-Strategie zügig fortsetzen. Emden als erster High-Tech-Standort für Elektromobilität in Niedersachsen spielt dabei eine wichtige Rolle

In Emden hat Volkswagen rund eine Milliarde Euro in den Umbau des Werks mit seinen 8.000 Beschäftigen investiert. Emden ist damit der erste High-Tech-Standort für Elektromobilität in Niedersachsen. Bis 2026 investiert der Volkswagen Konzern insgesamt 21 Milliarden Euro im Bundesland und macht Niedersachsen zu Deutschlands Zentrum für Elektromobilität.



"Der zügige Ausbau der Fertigungskapazitäten für unser Erfolgsmodell ID.4 ist ein wichtiger Baustein unser "Accelerate"-Strategie. Wir beschleunigen damit die Transformation in Richtung CO2-freier Mobilität und schaffen weitere Kapazitäten, um die hohe Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu bedienen", sagt Volkswagen CEO Ralf Brandstätter.