IDTechEx sieht Billionen-Dollar-Markt namens "E"

Bei der Transformation des Verkehrs steht das Elektroauto im Mittelpunkt. Lkw & Co kommen erst langsam ins Gespräch, wenn es um die Elektromobilität geht und bei Flugzeugen, Schiffen etc. merkt man zwar irgendwie, dass da auch etwas passieren soll, weiß aber auch, dass das wohl noch dauern wird.



Bei IDTechEx geht man nun konkrete Prognosen an und meint, "dass der globale Markt für Elektrofahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der Luft im Jahr 2044 über 1 Billion US-Dollar wert sein wird" – dezidiert ohne Automobil!



Aufgesplittet: Wie sieht es nach Kategorien aus?



DIe Nutzis



Bei Nutzfahrzeugen (Lieferwagen, Lastwagen, Busse) sieht IDTechEx erhebliche Fortschritte, man sieht sie als "wichtige Etappe bei der globalen Emissionsreduzierung", auch wenn ihre Stückzaheln geringer sind als Pkw.

Elektrobusse sind in China schon länger normal. Den Höchststand der Verkäufe werden sie laut Prognose dennoch erst 2040 erreichen. Angetrieben von einer stärkeren Akzeptanz in Europa und natürlich durch Ersatzbeschaffungen in China.

Mit elektrifizierten leichten Nutzfahrzeugen (LCV) könenn Flotten ihre Gesamtbetriebskosten (TCO, Total Cost of Ownership) deutlich senken. In Europa fallen derzeit erst acht Prozent der Neuzulassungen eines durchschnittlichen Transporterherstellers auf elektrisch betriebene LCVs. Da ist noch Spielraum.

"Die Elektrifizierung der Lkw-Flotten wird wahrscheinlich schnell voranschreiten; der Absatz von Elektro-Lkw im Jahr 2022 war 2,2-mal so hoch wie im Jahr 2021, was den Beginn eines exponentiellen Anstiegs zeigt", meint der IDTechEx-Bericht.



Zweirad und Co.



MicroEVs (Zweiräder, Dreiräder und Microcars) sind in asiatischen Regionen die Klassiker der persönlichen Mobilität. Der relativ kostengünstigen Blei-Säure-Batterien, die hier meist eingesetzt werden, sei Dank. E-Mikroautos sind vor allem in China beliebt – Reichweite ist in überfüllten Städten nicht so das Thema. Aber: Immer mehr streben dennoch nach einem Elektroauto – mit seinem viel größeren Batteriebedarf. Der MicroEV-Markt soll dennoch ein großer Markt bleiben.



Plitsch, platsch



Die Pandemie begünstigte den Markt für Elektroboote, er hat sich seit laut IDTechEx verdreifacht! "Zwar sind Außenbordmotoren mit geringer Leistung in der Regel doppelt so teuer wie Benzinmotoren, aber neben anderen Vorteilen (leise, sauber usw.) sprechen auch die Gesamtbetriebskosten für sie", heißt es. Gegen Motoren mit höherer Leistung sprechen die nochmals höheren Batteriepreise. Politische Impulse in der Branche? Fehlanzeige! Da tut sich seit einem Jahrzehnt mehr oder weniger nichts.

Für größere kommerzielle Elektro- und Hybridschiffe sieht es da anders aus: Die Branche ist weniger preissensibel, dazu haben sich die Preise für maritime Batterien halbiert. Interessant: "Fähren sind die am weitesten verbreiteten Elektroschiffe, da sie die niedrig hängenden Früchte sind, die bei Gelegenheit aufgeladen werden können und kürzere und einheitliche Routen fahren", so der Bericht von IDTechEx.



Bob, der Baumeister



Baugewerbe: "Einige Länder wie Norwegen und die Niederlande oder Unternehmen wie Volvo setzen sich aufgrund ihrer umfassenderen Verpflichtungen im Kampf gegen den Klimawandel eigene Ziele für die Elektrifizierung von Baumaschinen." Dazu kommt der Faktor Gesundheit für die Mitarbeiter, da Dieselpartikelemissionen wegfallen. Bisher gab es aber eher nur umbauten, eine Strategie auf lange Sicht fehlt derzeit. Berichtet wird, "dass elektrische Baufahrzeuge bis zum Jahr 2044 einen Markt im Wert von etwa 154 Milliarden US-Dollar darstellen werden, der sich aus einem geringen Volumen von Fahrzeugen mit hohem Einzelwert zusammensetzt." Minibagger und Co werden wohl zu den ersten Umsteigern gehören.



Ich geh in die Luft!



Lufttaxis und Senkrechtstarter (eVTOL): Hier kommt es stark auf die Zertifizierungsprozesse in jedem geografischen Markt an. IDTechEx rät zu Skepsis, nachdem bisher von den Firmen vorgestellte Zeitpläne nicht haltbar waren.



Das Fazit des IDTechEx-Berichts: "Die Elektrifizierung ist in jeder der oben genannten Kategorien unterschiedlich weit fortgeschritten, nimmt aber in jedem Sektor zu." Und eben die Prognose, dass der Markt 2044 knapp über eine Billion US-Dollar schwer sein wird. Ohne E-Pkws, möchten wir wiederholen.