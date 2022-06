IONIQ 6: Seriendesign enthüllt

IONIQ 6: Seriendesign enthüllt | 29.06.2022

Stromlinien-Limo kommt 2023

Angelehnt an der extrem positiv aufgenommenen Studie "Prophecy", am Ende aber doch nicht ganz so expressiv, will der IONIQ 6 Anfang 2023 Tesla Model 3, BMW i4 und Co. das Leben schwer machen ...