Ineos Grenadier E-Version mit über 400 km Reichweite?

Lynn Calder, CEO von Ineos Automotive, gab in einem Interview mit dem australischen Magazin Carsales an, dass der E-Geländewagen eine Skateboard-Plattform nutzen wird - ein Monocoque sei der einzige Weg, wenn man einen Grenadier in ein Elektrofahrzeug umwandeln wolle, so Calder. Carsales zitiert eine weitere Unternehmensquelle zudem mit der Aussage, dass die Reichweite bei bis zu 400 Kilometer nach WLTP liegen und der E-Grenadier im Gelände "unschlagbar" sein soll, wobei der Fokus auf knallharten Arbeitseinsätzen liegt.



Ein Skateboard-Chassis ist dabei für einen vollelektrischen Geländewagen per se nichts Neues. Auch der Rivian R1T setzt etwa auf einen eben solchen Unterbau und hat sich in diversen Tests bereits als mehr als geländegängig erwiesen. Auch gäbe es durchaus einen "einfachen Zugang" für Ineos zu einer entsprechenden Technik. Entwicklungspartner Magna hat immerhin zusammen mit Fisker bereits etwas passendes entwickelt: die FM29-Plattform. Es gilt also als wahrscheinlich, dass der E-Ineos eine Variante davon verwenden könnte. Das würde Magna und Ineos zugutekommen und könnte auch für Fisker von Vorteil sein, wenn die technischen Überschneidungen so groß sind, dass Fisker Lizenzgebühren erhält. Obwohl der Ocean auf Fotos etwas gedrungener aussieht als der Grenadier, ist das Endprodukt von Fisker weniger als vier Zentimeter kürzer als der Ineos. Es ist nicht klar, was das für die Länge des elektrischen Ineos bedeuten wird. Der britische Automobilhersteller sagte, dass er "eine kleinere Version des Grenadier" als BEV in Betracht zieht, und es wurde berichtet, dass die batteriebetriebene Version unter dem Grenadier in die Produktpalette aufgenommen werden würde. Carsales schrieb, dass es sich um einen Zweitürer handeln könnte.