Ins Netz gegangen: Hyundai Ioniq 5 in Berlin

Im Rahmen einer öffentlichkeitwirksamen Maßnahme wird ein Hyundai Ioniq 5 im Sony Center am Potsdamer Platz, einem der bekanntesten Orte in Deutschlands Hauptstadt Berlin, im Spinnennetz von Spider-Man von der Decke nach unten hängen.



Zum Kinofilm: Erstmals in der Filmgeschichte von Spider-Man ist die Identität des Helden aus der Nachbarschaft enthüllt - was seine Pflichten als Superheld mit seinem normalen Leben in Konflikt bringt und wodurch diejenigen, die ihm am meisten am Herzen liegen, in Gefahr geraten. Spannung ist garantiert.



"Diese aufsehenerregende Aktion unterstreicht den Einfallsreichtum unseres berühmten Superhelden und unseres neuen E-CUV", sagt Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product bei Hyundai Motor Europe. "In Zusammenarbeit mit Sony Pictures haben wir das Sony Center Berlin als Schauplatz für diese spektakuläre Aktion gewählt, um einen Vorgeschmack auf Spider-Man: No Way Home in das Herz Europas zu bringen - mit unserem fortschrittlichen Ioniq 5 als Hauptattraktion."



Der Ioniq 5 ist das erste Modell der neuen Submarke Hyundai Ioniq. Das E-CUV basiert auf der Electric Global Modular Platform (E-GMP) der Hyundai Motor Group für batterieelektrische Fahrzeuge. Kunden können zwischen zwei Batterieoptionen - 58 kWh oder 72,6 kWh - und Allrad- oder Heckantrieb wählen. Die Version mit Heckantrieb und 72,6 kWh bietet mit einer einzigen Ladung eine maximale Reichweite von bis zu 481 Kilometern, so der Hersteller.