Insel Astypalea nun vollständig elektrifiziert

Der Ridesharing-Dienst ASTYBUS zum Beispiel hat die traditionelle Buslinie ersetzt, die auf Astypalea einen stark eingeschränkten Nahverkehr angeboten hatte. ASTYBUS hingegen ist das ganze Jahr über in Betrieb und bindet sehr viel mehr Orte an. Dafür kommen je nach Jahreszeit bis zu fünf Fahrzeuge zum Einsatz. Als Ergänzung können Kunden über den Vehicle Sharing-Dienst astyGO sowohl E-Autos von Volkswagen als auch E-Scooter von SEAT MÓ und E-Bikes von Ducati ausleihen. Die Buchung erfolgt per Smartphone über die integrierte astyMOVE-App.



Maik Stephan, Head of Business Development des Volkswagen Konzerns: “Viele Veränderungen auf Astypalea werden wir in den kommenden zwei Jahrzehnten auch in anderen Regionen Europas erleben. Besonders eindrucksvoll ist der Stimmungsumschwung der Menschen von anfänglicher Skepsis hin zu großer Zustimmung innerhalb von nur zwei Jahren. Das zeigt: Eine schnelle Transformation ist möglich, wenn Unternehmen, Politik und Gesellschaft an einem Strang ziehen.“