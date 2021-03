Irrwitzige Duelle mit dem Ford Mustang Mach-E

Die Gegner: Schwerkraft, DNA, Rakete, Pit-Crew

Auto-Werbung der neueren Art: In einer vierteiligen Serie von Ford-Videos stellt sich der vollelektrische Mustang Mach-E besonderen Herausforderungen. Zum Beispiel beschleunigt er Kopf an Kopf mit einer Rakete.

Die in Europa veröffentlichten und bei Youtube eingestellten Videos tragen den Namen "Versus" - "Gegen" im Titel, denn in vier Folgen tritt der Ford Mustang Mach-E gegen ebenso unterschiedlichen wie fordernden Konkurrenten an:



1. Mustang Mach-E versus Schwerkraft: Sein Drehmoment ist extrem kraftvoll. Aber ist es bullig genug, um die Gesetze der Schwerkraft in Frage zu stellen? Wie der batterieelektrische Mustang Mach-E gegen einen fallenden Kronleuchter antritt - und damit gegen die Schwerkraft.

2. Mustang Mach-E versus Rakete: Eine 3,5-Meter-Rakete hilft dabei, die beeindruckende Reichweite des vollelektrischen Fahrzeugs von bis zu 610 Kilometern (WLTP, Modell mit Extended-Range-Batterie und Heckantrieb) zu visualisieren.

3. Mustang Mach-E versus mobile Boxen-Crew: Over-the-Air-Updates ermöglichen es, wichtige Funktionen des Mustang Mach-E jederzeit von fast überall kabellos zu aktualisieren. Kann das Fahrzeug im Wettbewerb mit einer mobilen Boxen-Crew Schritt halten, die auf der Ladefläche eines Lkw angeschnallt ist?

4. Mustang Mach-E versus DNA: Intelligente Technologien des Mustang Mach-E sind in der Lage, viele Fahrzeug-Funktionen an die Vorlieben des jeweiligen Fahrers anzupassen. Aber ist der Mustang Mach-E klug genug, zwischen identischen Zwillingen zu unterscheiden? Die Antwort gibt das Werbe-Video

4. Mustang Mach-E versus Lightning: Der 2021 vollelektrische Mustang Mach-E kann superschnell aufgeladen werden. Aber kann er die Aufladung von Blitzen schlagen, die von einer 12ft Tesla-Spule erzeugt werden? Eine Frage, die sich wahrscheinlich nie wirklich jemand gestellt hat. Und Sinn macht sie eigentlich auch keinen. Aber das Video ist cool: