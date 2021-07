Jeder vierte Käufer sucht E-Auto

Dennoch: Die bevorzugte Antriebsart in Deutschland ist und bleibt der Benziner. 14,6 Prozent aller Umfrageteilnehmer meinen, ihr nächstes Auto solle ein reines Elektroauto sein. 7,7 Prozent planen einen Plugin-Hybrid zu kaufen; das sind Fahrzeuge, die kurze Strecken (circa 50 Kilometer) auch selbstständig mit Elektroantrieb fahren und die ebenfalls mit der Kaufprämie der Bundesregierung gefördert werden.



Zusammen möchte also mehr als jeder Fünfte ein Auto mit Elektroantrieb. Benziner bleiben mit 37,9 Prozent zwar weiter deutlich die erste Wahl der Autofahrer. Dieselautos liegen aber mit 12,2 Prozent hinter den Elektroautos.



Noch klarer ist die Stimmung unter den Befragten, die in den kommenden zwölf Monaten ein Auto kaufen möchten. Von ihnen wollen sogar 25 Prozent einen Elektroantrieb - überwiegend ein reines Elektroauto (16,2 Prozent), seltener ein Plugin-Hybrid (8,8 Prozent). Für die Umfrage wurden 1.000 Besitzer eines privaten Pkw befragt.