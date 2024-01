Jeep: 4xe wird das neue 4x4

Viele Leute sagen nach wie vor "Jeep", wenn sie ein hochgelegtes Fahrzeug meinen, das auch nur ein bissl was geländewagenmäßiges an sich hat. Da haben die Amis ganze Arbeit geleistet und in all den Jahren eine starke Marke geschaffen. Aber: Der Wagoneer S kann tatsächlich Jeep genannt werden, denn er ist nicht nur ein Auto eine Etage höher, sondern steht auch in der Tradition klassischer Jeeps – der erste Wagoneer wurde ab 1963 zur Ikone – und verfügt natürlich über Allradantrieb.



Erster Blick auf das neue Cockpit



Im Zuge der globalen Elektrifizierungsinitiative wird Allrad jedoch nicht mehr mit 4x4 gleichgesetzt, vielmehr soll sich laut den US-Amerikanern der Begriff 4xe durchsetzen, denn der Antrieb aller Räder wird elektrisch umgesetzt. Nachdem Mitte Jänner schon der erste Sneak Peak auf den Wagoneer S emöglicht wurde, sieht man nun erstmals auch das Interieur – zumindest ein Eindruck davon ist auf dem dunklen Bild zu erhaschen. Premium-Technologie meets handwerkliche Details, so kann man die Idee hinter dem neuen Cockpit zusammenfassen. Ein individualiserbares Innenraumlicht gehört ebenso dazu wie ein spezieller Selec-Terrain-Schalter für den schnellen Zugriff auf Geländefunktionen oder das – Zitat – "Premium-Flaggschiff-Audiosystem von McIntosh mit 19 Lautsprechern".



Der Jeep Wagoneer S steht auf der STLA-Large-Plattform für große Elektroautos und wird rund 600 PS bieten, mit denen die Beschleunigung auf 100 km/h in 3,5 Sekunden gelingen kann. Wenn man das denn von einem SUV erwartet. Typisch Jeep bleiben die sieben Schlitze an der Front, wo früher einmal Kühlluft für den Motor durchströmte. Mittlerweile sind sie beleuchtet.