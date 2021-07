Kommt 2022: Premiere in New York

Nachdem Jeep mit der Plug-in Hybrid-Variante des Wrangler quasi schon das für viele unvorstellbare getan hat, kann hartgesottene Offroad-Fans jetzt vermutlich gar nichts mehr schrecken. Freilich auch nicht, dass auch vom kommenden Grand Cherokee nun eine PHEV-Version enthüllt wurde; obgleich ihre große Premiere erst auf der New York International Autoshow abgefeiert wird.



Folgerichtig haben wir, bis auf die ersten Bilder, auch noch nicht allzu viel zu berichten. Technische Details etwa gab es noch keine. Es gilt allerdings zumindest als sehr wahrscheinlich, dass unter der Haube just der Antrieb des erwähnten Wrangler 4xE stecken dürfte. Mit seinen 380 PS und bis zu 637 Newtonmeter Drehmoment sollte dieser immerhin auch in einem gemütlichen Luxus-Cruiser mit Geländeambitionen vom Schlage eines Grand Cherokee eine adäquate Wahl darstellen.