Interessantes Experiment: Einer KI wurde aufgetragen, unlängst oder schon länger eingestellten Klassikern neues Leben als E-Auto einzuhauchen. Also zu entwerfen, wie diese heute oder in näher Zukunft aussehen könnten. Die Ergebnisse der Neuinterpretationen reichen dabei von "plausibel" bis hin zu "skurril", sind aber allesamt durchaus sehenswert. Mit dabei sind unter anderem der VW Käfer, der Audi TT, der Toyota MR2, der Hummer H2, der Ford Mondeo, der Citroën 2CV, der Mazda RX-7 und viele, viele mehr!

Interessantes Experiment: Einer KI wurde aufgetragen, unlängst oder schon länger eingestellten Klassikern neues Leben als E-Auto einzuhauchen. Also zu entwerfen, wie diese heute oder in näher Zukunft aussehen könnten. Die Ergebnisse der Neuinterpretationen reichen dabei von "plausibel" bis hin zu "skurril", sind aber allesamt durchaus sehenswert. Mit dabei sind unter anderem der VW Käfer, der Audi TT, der Toyota MR2, der Hummer H2, der Ford Mondeo, der Citroën 2CV, der Mazda RX-7 und viele, viele mehr!

Was auch immer der Grund sein mag, sei es das besondere Design, der Name oder die Tatsache, dass man ein Auto schon seit vielen Jahren besitzt, viele Autofans hängen an bestimmten Automodellen. Es werden Clubs gegründet, spezielle Social-Media-Konten eingerichtet und Menschen kommen zusammen, um ihre Liebe zu einem bestimmten Autotyp zu teilen.



Doch in den meisten Fällen erreichen diese Modelle irgendwann das Ende ihrer Lebensdauer und werden eingestellt, was bedeutet, dass die Stückzahlen unweigerlich schrumpfen und viele auf dem Schrotthaufen landen.



In nicht allzu ferner Zukunft wird dies mit einer wahren Ikone des erschwinglichen Stadtverkehrs geschehen, dem Ford Fiesta, bis heute eines der meistverkauften Autos seines Segments.



Diese Tatsache hat die Jungs von scarpcarcomparison.co.uk zum Nachdenken gebracht: Was wäre, wenn einige der beliebtesten Auslaufmodelle wieder zu neuem Leben erweckt würden? Wie würden sie aussehen?

Die Auswahl ist groß: Lang schon eingestellte Klassiker wie der Morris Minor und der Austin Metro, aber auch modernere Modelle wie die Mercedes A-Klasse, der Dodge Challenger und sogar der Audi TT, dessen Produktion 2024 eingestellt werden soll.



Unter Verwendung von Midjourney wurde das KI-Tool angewiesen, sich vorzustellen, wie diese Autos aussehen würden, wenn sie im Stil eines modernen Elektroautos umgestaltet würden, und die Ergebnisse werden Autodesignern sicherlich einige Anregungen geben.



Insgesamt wurden die Entwürfe von 38 berühmten Autos überarbeitet, darunter amerikanische Größen wie die Dodge Viper sowie andere in der Automobilwelt verehrte Modelle wie der VW Käfer. Allerdings wurde das mit dem "ausgelaufene Modelle" teilweise auch nicht ganz so genau genommen. So findet sich in der Gallerie etwa auch ein Bild eines KI-generierten Lamborghini Countach, obgleich die Italiener selbst da ja unlängst einen Quasi-Nachfolger vorgestellt haben. Auch der VW Passat durchlief eine KI-Neugestaltung, obgleich dieser ja sowohl immer noch gebaut, als auch fortgesetzt wird. Aber wir wollen nicht pingelig sein. Interessant anzusehen sind auch diese Renderings.