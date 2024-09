Keba nun auch mit DC-Ladelösungen

Es war eine überraschende Insolvenz, nachdem EnerCharge 2023 noch stark gewachsen ist. Im Juli 2024 gab es dann die Schlagzeilen vom Betrieb aus Kötschach-Mauthen. Dort und in Oberlienz in Osttirol werden insgesamt rund 60 Personen beschäftigt, wobei der Fokus bei EnerCharge auf DC-Gleichstrom-Ladestationen zwischen 40 und 480 kW Leistung liegt – somit werden nicht nur E-Pkw, sondern auch E-Lkw auf der Suche nach Schnellladeinfrastruktur bedient.



Keba wird somit Vollsortimenter



Die EnerCharge GmbH wird künftig als neu gegründete Gesellschaft Keba eMobility DC GmbH ein Tochterunternehmen der KEKebaBA Energy Automation GmbH. Die kartell- und wettbewerbsrechtlichen Zustimmungen stehen noch aus.

Keba hat bisher über 500.000 Ladestationen für Privat- und Firmenkunden abgesetzt und gilt als Spezialist für AC-Wallboxen. Nun kommen also DC Schnelllader hinzu, um Ladestopps unterwegs möglichst flott zu gestalten.



Ein wichtiger Punkt der Akquise: Beide Unternehmen produzieren von Start weg in Österreich und stehen somit für Nachhaltigkeit im ökonomischen, wie auch im ökologischen Sinne. „Als Keba stehen wir voll und ganz hinter der Wende hin zu emissionsfreier Mobilität. Mit dieser Akquisition vervollständigen wir nicht nur unser Keba eMobility Portfolio, sondern gewinnen auch rund 60 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Unternehmensgruppe, mit denen wir gemeinsam nachhaltige Technologie in Österreich entwickeln, produzieren und in die ganze Welt exportieren.“, erklärt Christoph Knogler, CEO der Keba Group AG.



„Offen gesagt hätten wir uns keinen besseren Käufer vorstellen können“, bringt Jens Winkler, bisheriger Geschäftsführer der EnerCharge GmbH, seine Freude zum Ausdruck. „Seit fünf Jahren integrieren wir Keba Wallboxen in unsere Lösungen und schätzen sowohl Technologie als auch Qualität. Mit der Unterstützung aus Linz, werden wir unsere Schnelladetechnologie unter der Marke Keba nun noch schneller in die internationalen Märkte bringen und technologisch konsequent weiterentwickeln.“



Im unteren Bild von links nach rechts: Christoph Knogler / CEO Keba Group AG, Gerhard Weidinger / CTO Keba Energy Automation GmbH, Jens Winkler / ehem. Geschäftsführer EnerCharge GmbH, Stefan Richter / CEO Keba Energy Automation GmbH, Andreas Schoberleitner / CFO Keba Group AG