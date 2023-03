Das Concept EV5 ist ein reines Design-Showcase für ein zukünftiges SUV. Kia macht also zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben zum Antriebsstrang oder zur Plattform des Modells. Angesichts der Tatsache, dass der Wagen noch dieses Jahr auf den Markt kommen soll, würde es uns aber freilich sehr überraschen, wenn eine andere Plattform als E-GMP zum Einsatz kommen würde und wir dementsprechend mit Akku-Größen von 58 und 77 kWh und Hinter- oder Allradantrieb rechnen können.



In Sachen Formensprache ist die Ähnlichkeit zum unlängst vorgestellten, neuen Flaggschiff, dem EV9 jedenfalls unverkennbar. Da wie dort dominieren aufrechte Formen und scharfe Kanten. Auch das "Tiger Mask"-Gesicht, das mit dem EV9 vorgestellt wurde, findet sich im EV5 mitsamt der schmalen Scheinwerfer und Licht-Grafiken wieder. Laut Kia ist das Exterieur des Concept EV5 im Sonderfarbton Iceberg Matte Green gehalten. Auf den Bildern sieht der Farbton aus wie Silber mit leichten blauen Untertönen. Er rollt auf 21-Zoll-Rädern mit asymmetrischem Design vor die Kameras.



Der Innenraum hat eine weichere Ästhetik als die eckige Karosserie. Das Armaturenbrett besteht aus einer ebenen Fläche mit einem einzigen Bildschirm, der sich etwa über die Hälfte der Breite erstreckt. Der Fahrer hält ein achteckiges Lenkrad in der Hand, neben dem sich einige kapazitive Tasten befinden ... Wie gesagt: Konzeptfahrzeug. Wir rechnen für den Serienwagen mit einem deutlich konservativeren Ansatz was Volant und Co angeht.



Sehr wohl in die Serie schaffen könnte es die Tatsache, dass eine traditionelle Mittelkonsole zwischen den Sitzen fehlt. Stattdessen gibt es einen kleinen Stauraum vor den Sitzen, so dass die Sitze eher wie eine Bank wirken.



Wie der EV9 hat auch das Concept EV5 drehbare Sitze. In der Galerie oben inszeniert Kia das, indem eine kleine Lounge außerhalb des Fahrzeugs aufgebaut und die Stühle dorthin gedreht werden.



Im Dach sorgt ein durchgehendes Panorama-Schiebedach für viel Licht im Innenraum. Es dient aber zudem auch als Solarpanel, wobei Kia noch keine Angaben darüber macht, ob die so gewonnene Energie zum Aufladen der Batterie oder zur Stromversorgung einer anderen Fahrzeugfunktion dient.



Im Innenraum des Concept EV5 kommen verschiedene nachhaltige Materialien zum Einsatz. Dazu gehören recycelte Plastikflaschen für die Sitze, Türen, das Armaturenbrett und den Dachhimmel.



Wie Eingangs erwähnt wurde der Wagen erst einmal nur für den chinesischen Markt bestätigt. Rein von seiner Positionierung her, wäre eine Markteinführung auch im Westen allerdings durchaus denkbar.